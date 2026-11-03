حجت‌الاسلام یوسف جمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، صبح چهارشنبه در شهرهای مختلف استان بوشهر برگزار می‌شود و مردم با حضور در این مراسم، بار دیگر بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی و مبارزه با استکبار جهانی تأکید خواهند کرد.

وی با اشاره به اعلام مسیرها و ساعت آغاز راهپیمایی در شهرهای استان افزود: مراسم در بیشتر شهرها از ساعت هشت صبح آغاز می‌شود و مردم می‌توانند با توجه به مسیرهای اعلام‌شده در این رویداد ملی شرکت کنند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر از مردم استان بوشهر دعوت کرد با حضور گسترده در راهپیمایی ۱۳ آبان، بار دیگر وحدت و همبستگی خود را در پاسداشت آرمان‌های انقلاب اسلامی به نمایش بگذارند.

مسیر و ساعت راهپیمایی در شهرهای استان بوشهر

بوشهر: ساعت ۸:۳۰ از میدان قدس تا میدان شهید رئیسعلی دلواری

برازجان: ساعت ۸:۳۰ از تقاطع بیمارستان ۱۷ شهریور

اهرم: ساعت ۸ از میدان امام خمینی(ره) تا مصلی جمعه

خورموج: ساعت ۸ از میدان امام خمینی(ره) تا میدان شهید مهدوی

گناوه: ساعت ۹ از یادمان شهدای گمنام تا مصلی جمعه گناوه

دیلم: ساعت ۹ از درب ناحیه سپاه صاحب‌الزمان(عج) تا میدان هفت تیر

عسلویه: ساعت ۸:۳۰ از شبکه بهداشت تا پارک مروا

دیر: ساعت ۸ از مدارس سطح شهر تا چهارراه امام حسین(ع)

جم: ساعت ۸ از سه‌راه بانک صادرات، مسجد جامع و بلوار بسیج تا مصلی امام صادق(ع)

کنگان: ساعت ۸:۳۰ از بلوار پاسداران تا مصلی جمعه

بندر ریگ: ساعت ۹ از شهدای گمنام تا مصلی جمعه

سعدآباد: ساعت ۸:۳۰ از میدان شهدا تا سالن ورزشی پوریا ولی اداره تربیت بدنی

عالی‌شهر: ساعت ۸ از میدان امام خمینی(ره) تا سه‌راه آتش‌نشانی

چغادک: ساعت ۸ از دبیرستان دخترانه طوبی تا گلزار شهدای خوشنام

خارگ: ساعت ۹ از میدان امام خمینی(ره) تا شهدای خوشنام

سیراف: ساعت ۸ از پارک نگارستان تا حسینیه شهدا

امام حسن(ع): ساعت ۱۰ از گلزار شهدای خوشنام تا گلزار شهدای شهر

دالکی: ساعت ۹ از مدرسه شریعتی تا میدان قرآن

آبدان: ساعت ۸ از ابتدای خیابان مسجد امام حسین(ع) تا حرم مطهر شهدای گمنام

کاکی: ساعت ۸ از میدان بسیج حوزه ولی عصر(عج) تا خیابان بازار

وحدتیه: ساعت ۸:۳۰ از میدان آزادی به سمت میدان امام حسین(ع)

شبانکاره: ساعت ۸:۱۵ از گلزار شهدای گمنام، چهارراه ولی عصر(عج) به سمت مصلی

دلوار: ساعت ۸ از میدان شهید رئیسعلی دلواری تا میدان تجمعات شهر

بادوله: ساعت ۸:۳۰ از حوزه مقاومت بسیج نینوا، مسجد جامع حضرت حجت(عج) تا گلزار شهدای مطهر

بوشکان: ساعت ۹:۳۰ از مدرسه ملاصدرا تا شهر بوشکان

آبپخش: ساعت ۸:۳۰ از ضلع شرقی میدان شهرداری، بلوار شهدای میدان امام حسین(ع)