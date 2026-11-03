حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شهید مهمان خداوند و برخوردار از مقام والای «عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ» است، گفت: مردم نیز با فطرتی خداجو و حقیقت‌طلب، به شهدا علاقه‌مند هستند و همین پیوند فطری، راز حضور پرشور آنان در مراسم استقبال از پیکر مطهر شهداست.

وی افزود: شهید، سوغات خداوند برای مردم خداجوست و حضور مردم در مراسم استقبال از این عزیزان، در حقیقت استقبال با دل و جان از نورهای الهی است که مسیر بندگی و فداکاری را به جامعه نشان می‌دهند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به میزبانی شیراز، سومین حرم اهل‌بیت(ع)، از ۲۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس بیان کرد: امروز شیراز میزبان ۲۰ شهید عزیزی است که در آستانه ایام فاطمیه و از زیر قرآن، به این شهر وارد شده‌اند و حضور آنان حال‌وهوایی معنوی به شهر بخشیده است.

حجت الاسلام ولدان با تأکید بر پیوند فرهنگ شهادت با ارادت به حضرت فاطمه زهرا(س) خاطرنشان کرد: اعتقاد داریم هر شهید، رزق شهادت خود را با امضای حضرت زهرا(س) دریافت می‌کند؛ از همین رو در این ایام با توسل به بانوی دو عالم، عرضه می‌داریم: «بی‌بی جان، چادرت را بتکان، روزی ما را بفرست؛ ای که روزی دو عالم همه از چادر توست.»

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که به برکت حضور شهدای گمنام، نور ایمان و معنویت در شهر شیراز، استان فارس و سراسر جامعه بیش از پیش گسترش یابد.