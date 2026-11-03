میثم شجری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی هفت ماه نخست سال جاری یک‌هزار و ۷۶۷ شکایت در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی در سامانه ۱۴۱ به ثبت رسیده که از این تعداد، یک‌هزار و ۶۷۷ شکایت رسیدگی و تعیین تکلیف شده است.

وی افزود: ۹۰ شکایت باقی‌مانده، معادل حدود ۶ درصد از مجموع شکایات ثبت‌شده، همچنان در دست پیگیری قرار دارد و روند رسیدگی به آن‌ها تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی با اشاره به موضوع شکایات ثبت‌شده بیان کرد: بیشترین سهم شکایات با ۷۳ درصد به عدم پرداخت کرایه حمل اختصاص دارد و چهار درصد شکایات مربوط به عدم تخلیه بار و سه درصد نیز مربوط به دریافت کمیسیون با نرخ‌های نامتعارف است.

شجری تصریح کرد: رسیدگی به شکایات و پیگیری مطالبات رانندگان، شرکت‌های حمل‌ونقل و صاحبان کالا از اولویت‌های این اداره‌کل به شمار می‌رود و این موضوع به‌صورت مستمر از طریق سامانه ۱۴۱ دنبال می‌شود.

وی با اشاره به قابلیت‌های سامانه ۱۴۱ ادامه داد: وب‌سایت و اپلیکیشن این سامانه امکان ثبت و پیگیری شکایات در حوزه حمل‌ونقل کالا و مسافر و همچنین گزارش مشکلات و مسائل مربوط به راه‌ها را برای کاربران فراهم کرده است.

شجری گفت: رانندگان و فعالان بخش حمل‌ونقل برای ثبت و پیگیری درخواست‌ها و شکایات خود از ظرفیت‌های سامانه ۱۴۱ استفاده کنند تا موضوعات مطرح‌شده در چارچوب ضوابط و مقررات مورد بررسی قرار گیرد.