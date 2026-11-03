به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فتح‌الله نصیریان با اشاره به تمهیدات ترافیکی مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان اظهار کرد: به‌منظور تأمین نظم و ایمنی ترافیکی و تسهیل حضور شرکت‌کنندگان، محدودیت توقف خودروها از ساعت ۶ صبح روز چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵ و محدودیت تردد نیز از ساعت ۸ صبح همان روز در سه مسیر منتهی به میدان شهدای ذهاب اعمال می‌شود.

وی با تشریح مسیرهای راهپیمایی افزود: مسیر نخست از میدان پاسداران، خیابان آزادگان، میدان فرهنگ و خیابان امام خمینی(ره)، مسیر دوم از دانشکده علوم پایه، خیابان نامجو، چهارراه قدس و خیابان امام خمینی(ره) و مسیر سوم از مسجد الفتح چمارسرا، خیابان طالقانی و خیابان علم‌الهدی خواهد بود.

رئیس پلیس راهور گیلان با بیان اینکه مراسم راهپیمایی از ساعت ۹ صبح آغاز می‌شود، از شهروندان خواست از پارک خودرو در محدوده‌های اعلام‌شده خودداری کرده و با رعایت محدودیت‌های ترافیکی، از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

نصیریان همچنین از شهروندان خواست در صورت امکان برای حضور در مراسم از وسایل حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند تا از بروز گره‌های ترافیکی در محدوده برگزاری راهپیمایی جلوگیری شود.