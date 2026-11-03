به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، رضوان حکیم‌زاده، با تشریح برنامه‌های تحولی معاونت آموزش ابتدایی در سال تحصیلی جدید، اظهار کرد: یکی از رویکردهای اساسی معاونت آموزش ابتدایی، حرکت به سمت مدرسه‌محوری و تقویت جایگاه مدیران مدارس در راهبری فرایندهای آموزشی و تربیتی است. در همین راستا، برنامه «مدرسه توانا» با هدف واگذاری اختیار برنامه‌ریزی توسعه حرفه‌ای معلمان به مدیران مدارس و با مشارکت مستقیم آموزگاران طراحی شده است.

وی با اشاره به جایگاه مدیر مدرسه در الگوی مدرسه تراز سند تحول بنیادین آموزش و پرورش افزود: بر اساس این الگو، مدیر مدرسه صرفاً مسئول اداره امور اجرایی نیست، بلکه به‌عنوان راهبر آموزشی و تربیتی، نقشی اساسی در شناسایی نیازها، برنامه‌ریزی برای ارتقای شایستگی‌های حرفه‌ای معلمان و نظارت بر کیفیت فرایندهای یاددهی ـ یادگیری بر عهده دارد.

حکیم‌زاده با تأکید بر اینکه تفویض اختیار تعیین برنامه‌های توسعه حرفه‌ای معلمان به مدیران مدارس، نقطه عطفی در نظام توانمندسازی آموزگاران به شمار می‌رود، تصریح کرد: در برنامه «مدرسه توانا»، مدیران با مشارکت معلمان، نیازهای واقعی توسعه حرفه‌ای آنان را شناسایی کرده و متناسب با شرایط، ظرفیت‌ها و اقتضائات آموزشی مدرسه، برای پاسخ‌گویی به این نیازها برنامه‌ریزی می‌کنند.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: یکی از مزیت‌های مهم این رویکرد، کاهش فاصله میان برنامه‌های توانمندسازی و نیازهای واقعی معلمان در محیط مدرسه است. هنگامی که آموزگاران در تعیین اولویت‌های یادگیری و رشد حرفه‌ای خود مشارکت داشته باشند، برنامه‌های توانمندسازی از اثربخشی بیشتری برخوردار خواهد بود و زمینه به‌کارگیری آموخته‌ها در کلاس درس نیز تقویت می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این برنامه علاوه بر افزایش مشارکت و مسئولیت‌پذیری معلمان در مسیر رشد حرفه‌ای، جایگاه مدیران مدارس را به‌عنوان راهبران فرایندهای آموزشی و تربیتی تقویت می‌کند و این امکان را فراهم می‌سازد که مدیران ضمن مشارکت در طراحی و اجرای برنامه‌ها، بر کیفیت و اثربخشی آن‌ها نیز نظارت مؤثرتری داشته باشند.

جشنواره هویت ایرانی ـ اسلامی؛ بستری برای تقویت تعلق ملی و هویت دینی دانش‌آموزان

حکیم‌زاده، راه‌اندازی «جشنواره هویت ایرانی ـ اسلامی دانش‌آموزان ابتدایی» را دومین برنامه تحولی معاونت آموزش ابتدایی در سال تحصیلی جدید عنوان کرد و گفت: توجه به هویت ایرانی ـ اسلامی و تقویت احساس تعلق دانش‌آموزان به سرزمین، تاریخ، فرهنگ، ارزش‌ها و میراث تمدنی ایران، از ضرورت‌های بنیادین تعلیم و تربیت در دوره ابتدایی است؛ ضرورتی که با توجه به تحولات و شرایط کنونی جامعه، اهمیتی دوچندان یافته است.

وی افزود: این جشنواره با هدف تحکیم هویت ایرانی ـ اسلامی دانش‌آموزان و فراهم‌سازی زمینه مشارکت فعال آنان در فرایندهای تربیتی طراحی شده است تا کودکان در کنار معلمان و خانواده‌های خود، با ابعاد مختلف هویت ملی و دینی آشنا شوند و دریافت‌ها، تجربه‌ها و آموخته‌های خود را در قالب آثار متنوع ارائه کنند.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با تشریح محورهای این جشنواره اظهار کرد: جشنواره هویت ایرانی ـ اسلامی در شش محور «ایران من»، «ریشه‌های من»، «باورهای من»، «مفاخر من»، «ایران در روزهای سخت» و «ایران فردا» برنامه‌ریزی شده است. این محورها فرصتی فراهم می‌کند تا دانش‌آموزان متناسب با ویژگی‌های رشدی و سنی خود، با گذشته، حال و آینده ایران ارتباطی آگاهانه‌تر برقرار کنند و شناخت و احساس تعلق خود را نسبت به هویت ایرانی ـ اسلامی گسترش دهند.

حکیم‌زاده با تأکید بر نقش خانواده و مدرسه در تحقق اهداف این برنامه تصریح کرد: در این جشنواره، دانش‌آموزان صرفاً دریافت‌کننده مفاهیم آموزشی نیستند، بلکه با همراهی معلمان و خانواده‌ها، در فرایند شناخت، یادگیری و تولید آثار مشارکت می‌کنند. این رویکرد می‌تواند زمینه پیوند عمیق‌تر تجربه‌های زیسته دانش‌آموزان با مفاهیم هویتی و ارزش‌های ملی و دینی را فراهم سازد.

وی درباره نحوه برگزاری جشنواره نیز گفت: پیش‌بینی شده است این رویداد تربیتی در سطوح مدرسه‌ای، منطقه‌ای و کشوری برگزار شود تا ضمن فراهم شدن فرصت مشارکت گسترده دانش‌آموزان، آثار و دستاوردهای آنان در هر یک از محورهای جشنواره ارائه و معرفی شود.

ضرورت بهره‌گیری از سرمایه تربیتی شکل‌گرفته در رویدادهای اخیر

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در ادامه، با اشاره به تجربه‌های دانش‌آموزان از رویدادهای سال گذشته تاکنون، اظهار کرد: دانش‌آموزان عزیز ما در این مدت شاهد حوادث و شرایطی بوده‌اند که از یک‌سو جلوه‌هایی از ایستادگی، استقامت و دلاورمردی فرزندان برومند ایران در دفاع از آب و خاک کشور را به نمایش گذاشته و از سوی دیگر، آنان را با واقعیت‌های تلخ تجاوز دشمنان، بدعهدی‌ها و جنایت‌هایی همچون شهادت مظلومانه دانش‌آموزان مدرسه شجره طیبه میناب مواجه ساخته است.

وی افزود: این رویدادها، در کنار همه تلخی‌ها و دشواری‌های خود، زمینه شکل‌گیری تجربه‌ها و دریافت‌های عمیق در ذهن و احساس دانش‌آموزان را فراهم کرده‌اند و ضروری است نظام تعلیم و تربیت با رویکردی آگاهانه و متناسب با ویژگی‌های دوران کودکی، از ظرفیت تربیتی این تجربه‌ها برای تقویت هویت، تعلق ملی و شناخت ارزش‌های فرهنگی و دینی بهره گیرد.

حکیم‌زاده با اشاره به گسترش جنگ شناختی و تلاش مستمر دشمنان برای تأثیرگذاری بر باورها و نگرش‌های نسل جدید، تأکید کرد: در شرایطی که جریان‌های رسانه‌ای معاند به‌صورت شبانه‌روزی و با بهره‌گیری از ابزارها و امکانات گسترده درصدد تأثیرگذاری بر ذهن و هویت نسل آینده هستند، تقویت بنیان‌های هویتی دانش‌آموزان و ارتقای آگاهی آنان نسبت به تاریخ، فرهنگ، ارزش‌ها و ظرفیت‌های کشور، ضرورتی انکارناپذیر است.

وی تصریح کرد: جشنواره هویت ایرانی ـ اسلامی فرصتی ارزشمند برای بهره‌گیری از سرمایه تربیتی شکل‌گرفته در بستر تحولات اخیر است؛ فرصتی که می‌تواند با مشارکت مؤثر مدرسه و خانواده، زمینه تقویت خودباوری، احساس تعلق به میهن و شناخت عمیق‌تر هویت ایرانی ـ اسلامی را در دانش‌آموزان فراهم کند.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در پایان خاطرنشان کرد: اجرای برنامه «مدرسه توانا» و «جشنواره هویت ایرانی ـ اسلامی» در چارچوب رویکردهای تحولی این معاونت، از یک‌سو بر ارتقای کیفیت آموزش از مسیر توانمندسازی معلمان و تقویت نقش راهبری مدیران مدارس متمرکز است و از سوی دیگر، با توجه به ضرورت‌های تربیتی جامعه، تقویت هویت و احساس تعلق دانش‌آموزان را دنبال می‌کند. امیدواریم با همراهی مدیران، معلمان و خانواده‌ها، زمینه تحقق مؤثر اهداف این دو برنامه در مدارس ابتدایی کشور فراهم شود.