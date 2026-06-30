حکیم زاده: مدرسه کانون هویت سازی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، رضوان حکیمزاده، در نشست «پروژه مهر ۱۴۰۵» استان البرز که در سالن شهدای فرهنگی برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل (ره) و شهدای والامقام، اظهار کرد: رخدادهای اخیر، حقیقت دشمنیها را برای نسل نو آشکار ساخت و در عین حال روحیه عزت، امید و پایداری را در جامعه تقویت کرد.
وی با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدها افزود: ملت ایران در یک نبرد پیچیده شناختی و رسانهای، در برابر قدرتهایی ایستاد که با محاسبات صرفاً مادی به دنبال تضعیف اراده ملت بودند، اما مردم ایران با اتکا به ایمان، باورهای عمیق دینی و سرمایه اجتماعی خود توانستند از این میدان سربلند خارج شوند.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ایمان و باور را از مهمترین مؤلفههای اقتدار ملی دانست و تصریح کرد: ریشه این استقامت را میتوان در فرهنگ عاشورا و مکتب امام حسین (ع) جستجو کرد؛ فرهنگی که الهامبخش عزتمداری، ظلمستیزی و مسئولیتپذیری است.
حکیمزاده با تأکید بر مسئولیت خطیر نظام تعلیم و تربیت خاطرنشان کرد: رسالت اساسی ما در مدارس، تربیت نسلی آگاه، امیدوار، هویتمند و توانمند است که بتواند آینده کشور را بر پایه ارزشهای ایرانی اسلامی بسازد.
وی با اشاره به جایگاه تمدنی ایران افزود: ایران سرزمینی با پشتوانه تاریخی و فرهنگی غنی است که تمدن آن بر دو بال ایرانی و اسلامی استوار شده و این هویت تمدنی باید در فرآیند تعلیم و تربیت تقویت و تعمیق شود.
معاون وزیر آموزش و پرورش هویتسازی را یکی از برنامههای محوری دوره ابتدایی برشمرد و گفت: از سال ۱۴۰۳ برنامهای با محوریت «عدالت، کیفیت و تعلق هویتی» تدوین شده است که هدف آن ارتقای کیفیت آموزشی، گسترش عدالت تربیتی و تقویت حس تعلق دانشآموزان به هویت ملی و دینی است و امروز بیش از گذشته نیازمند گسترش این رویکرد هستیم.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت جریان علمی در اقتدار کشور اظهار داشت: آنچه به ایران قدرت بخشیده، دانش بومی و سرمایه علمی است که از مدرسه آغاز میشود و در دانشگاهها و مراکز دانشبنیان به ثمر مینشیند. از این رو، توجه به مدرسه به منزله سرمایهگذاری راهبردی برای آینده کشور است.
حکیمزاده همچنین به نقش «پروژه مهر» در آمادهسازی مدارس برای آغاز سال تحصیلی اشاره کرد و گفت: با وجود چالشها و دشواریها، معلمان با روحیهای جهادی و مسئولانه پای کار آموزش ایستادند و اجازه ندادند روند تعلیم و تربیت متوقف شود.
وی تأکید کرد: پروژه مهر امسال با هوشیاری، همدلی و تلاش مضاعف فرهنگیان و مدیران اجرایی دنبال میشود تا دانشآموزان در فضایی امن، بانشاط و امیدآفرین سال تحصیلی جدید را آغاز کنند.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در پایان خاطرنشان کرد: امروز نقش معلمان در روایت امید، پیشرفت و پیروزیهای ملت ایران بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد و مدرسه باید کانون تبیین، آگاهیبخشی و تقویت اعتماد به نفس ملی برای نسل آینده باشد.
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