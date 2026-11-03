به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل فرزانه اظهار کرد: دهمین مورد اهدای عضو استان اردبیل در سال ۱۴۰۵ با رضایت خانواده زنده‌یاد پروین امامی، بانوی ۳۶ ساله اهل پارس‌آباد مغان که به دلیل بیماری قلبی و ریوی دچار مرگ مغزی شده بود، ثبت شد.



وی افزود: زنده‌یاد امامی به علت بیماری‌های قلبی و ریوی در بیمارستان مسیح دانشوری تهران بستری بود و پس از طی مراحل درمان، مرگ مغزی وی از سوی متخصصان تأیید گردید.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل ضمن تسلیت به خانواده این ایثارگر و قدردانی از تصمیم ارزشمند آنان، گفت: روزانه افراد بسیاری به دلیل نیاز شدید به کبد، کلیه، قلب یا سایر اعضای حیاتی جان خود را از دست می‌دهند. این اندام‌ها می‌توانند از اهداکنندگان زنده یا فوت‌شده به بیماران نیازمند پیوند شوند؛ اما همواره تعداد اهداکنندگان عضو کمتر از افراد نیازمند به پیوند است، چرا که بسیاری از مردم هنوز اطلاعات کافی در این زمینه ندارند یا در تصمیم‌گیری مردد هستند.