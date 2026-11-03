به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار گناوه عصر سه شنبه در این آیین گفت: حفاظت از طبیعت، امانتی ارزشمند برای نسل‌های آینده و ثروتی متعلق به همه مردم است و صیانت از آن تنها وظیفه یک دستگاه اجرایی نیست، بلکه مسئولیتی همگانی به شمار می‌رود.

دانیال اسفندیاری اظهار کرد: محیط‌بانان در شرایط دشوار ، با شهامت و شجاعت برای حفاظت از عرصه‌های طبیعی تلاش می‌کنند و همانند مرزبانان، در مسیر انجام وظیفه و اجرای قانون با تهدیدها و خطرهای مختلفی روبه‌رو هستند.

وی افزود: محیط‌بانان با وجود دشواری‌های فراوان، مسئولیت خطیر خود را در صیانت از طبیعت و برخورد با تخلفات زیست‌محیطی با شجاعت و تعهد دنبال می‌کنند که این تلاش‌ها شایسته قدردانی است.

اسفندیاری خاطرنشان کرد: همه باید برای حفاظت از مواهب خدادادی و سرمایه ارزشمند طبیعت وقت بگذاریم و نسبت به محیط پیرامون خود احساس مسئولیت داشته باشیم.

فرماندار گناوه با قدردانی از تلاش و زحمات رییس ، کارکنان و محیط بانان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ، گفت: این تجلیل در راستای قدردانی از تلاش‌های محیط‌بانان در حفاظت از عرصه‌های طبیعی و حیات وحش شهرستان انجام شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گناوه نیز ضمن تقدیر از اهتمام ویژه فرماندار شهرستان به مسائل زیست محیطی گزارش از عملکرد این مجموعه در فصل مبارزه با زنده گیری پرندگان شکاری ارائه کرد.

زینت اسماعیلی، با اشاره به چالش‌های حوزه محیط زیست در شهرستان ، بر ضرورت همکاری و مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی و جوامع محلی در حفاظت از محیط زیست تأکید کرد.

در ادامه این مراسم، از تلاش‌ها و خدمات محیط‌بانان شهرستان گناوه در راستای حفاظت از عرصه‌های طبیعی و حیات وحش تجلیل شد.