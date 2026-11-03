به گزارش خبرنگار مهر، پلیس غرب استان تهران از اعمال محدودیت توقف و پارک وسایل نقلیه در مسیرهای برگزاری راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در شهرستان‌های غرب استان خبر داد.

بر اساس اطلاعیه پلیس، این محدودیت از ساعت ۶ صبح روز چهارشنبه ۱۳ آبان آغاز می‌شود و تا پایان مراسم ادامه خواهد داشت؛ بر همین اساس، توقف و پارک هرگونه وسیله نقلیه در مسیرهای تعیین‌شده ممنوع است.

در این اطلاعیه تأکید شده است خودروهایی که در مسیرهای راهپیمایی متوقف شده باشند، با استفاده از خودروبر جابه‌جا و به محل دیگری منتقل خواهند شد.

پلیس غرب استان تهران همچنین از شهروندان، به‌ویژه کسبه واقع در حاشیه مسیرهای راهپیمایی، خواسته است از پارک خودروهای خود در محدوده‌های اعلام‌شده خودداری کنند تا برگزاری مراسم با محدودیت ناشی از توقف وسایل نقلیه مواجه نشود.