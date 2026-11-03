به گزارش خبرنگار مهر، سردار شهرام امیریان، در پیامی به مناسبت ۱۳ آبان و روز دانش‌آموز، با گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز، بر تداوم مسیر عزت و استقلال ایران و پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کرد.

در بخشی از پیام وی آمده است: سیزدهم آبان یادآور روزی است که اراده ملت ایران در برابر ظلم و سلطه جلوه‌گر شد و نوجوانان مؤمن و دانش‌آموزان غیور با تکیه بر ایمان و ایستادگی، مشعل بیداری را برای نسل‌های آینده روشن کردند.

امیریان در ادامه این پیام، ۱۳ آبان را فراتر از یادآوری یک حماسه تاریخی و نشانه‌ای از مسیر عزت‌خواهی و استقلال ملت ایران توصیف کرده و آورده است: روح ایمان و استقامت همچنان در جان فرزندان این سرزمین زنده است و سربازان ولایت و حافظان امنیت ایران نیز با الهام از آن روز تاریخی، بر ادامه این مسیر و صیانت از آرمان‌های انقلاب تأکید دارند.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران در بخش دیگری از پیام خود خطاب به دانش‌آموزان، آنان را وارثان غیرت و ایستادگی نسل‌های پیشین و طلایه‌داران آینده کشور دانسته و بر نقش علم، ایمان، تلاش و امید در ساختن آینده ایران تأکید کرده است.

وی همچنین قلم دانش‌آموزان را ابزار آگاهی و دل آنان را سنگر پاسداری از هویت و ارزش‌های کشور توصیف کرده است.

امیریان در پایان، ضمن تبریک روز دانش‌آموز به ملت ایران، فرهنگیان و دانش‌آموزان کشور، یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و مجاهدان راه آزادی و عزت را گرامی داشته و بر پیمان خود با آرمان‌های انقلاب اسلامی، قائد شهید و مقام معظم رهبری تأکید کرده است.