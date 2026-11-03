میثم سیفوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مجموع ترددهای ثبت‌شده در محورهای مواصلاتی استان از ابتدای سال تا پایان مهرماه به ۱۷۲ میلیون و ۲۹۴ هزار و ۶۸۰ مورد رسیده است.

وی افزود: در این بازه زمانی، ۳۶ میلیون و ۷۱۰ هزار تردد ورودی و ۳۶ میلیون و ۷۹۱ هزار تردد خروجی در استان ثبت شده که بیانگر حجم قابل توجه جابه‌جایی وسایل نقلیه در شبکه راه‌های استان است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های استان مرکزی با اشاره به موقعیت جغرافیایی و ارتباطی استان تصریح کرد: قرار گرفتن مرکزی در محدوده ارتباطی استان‌های مهم کشور و عبور محورهای پرتردد از این منطقه، نقش مؤثری در حجم بالای ترددهای جاده‌ای دارد و این استان را به یکی از کانون‌های مهم عبور و مرور وسایل نقلیه در کشور تبدیل کرده است.

سیفوری با تأکید بر اهمیت پایش مستمر وضعیت ترافیکی راه‌ها تصریح کرد: آمار ترددها از طریق سامانه‌های هوشمند مستقر در محورهای مواصلاتی ثبت و رصد می‌شود و اطلاعات حاصل از این سامانه‌ها می‌تواند در تحلیل جریان ترافیک، شناسایی محورهای پرتردد و برنامه‌ریزی برای ارتقای ایمنی و مدیریت بهتر راه‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

وی گفت: با توجه به حجم بالای تردد در جاده‌های استان، ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از سرعت غیرمجاز و توجه به شرایط مسیر، مورد تأکید است.