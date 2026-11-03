به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عظیم نیکوکار عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: ماموران انتظامی این شهرستان در ادامه طرح مبارزه با قاچاق کالا وارز، روز گذشته حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی یک دستگاه موتور سیکلت سی بی هوندا ۱۳۰۰ سی سی را مشاهده و دستور توقف دادند.

وی افزود: ماموران موتورسیکلت مذکور را متوقف و در بررسی مشخص شد فاقد مدارک قانونی بوده و قاچاق است.

فرمانده انتظامی شهرستان تنگستان با بیان اینکه کارشناسان مربوطه ارزش موتور سیکلت توقیفی را ۱۵ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و مالک جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.