به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر خواجه‌دلوئی عصر سه‌شنبه در آیین کلنگ‌زنی پروژه ساخت مسکن محرومان با اشاره به ضرورت تسریع در خانه‌دار شدن اقشار محروم اظهار کرد: برنامه‌ریزی‌ها بر این اساس است که عملیات ساخت این مجموعه ظرف یک سال به پایان برسد و در همین زمان در سال آینده، خانواده‌های مشمول بتوانند در واحدهای مسکونی خود سکونت پیدا کنند.

وی با تشریح ابعاد طرح ملی «خانه امید» افزود: بر اساس برنامه پیش‌بینی‌شده، امسال احداث ۲۲۰ هزار واحد مسکونی در مناطق شهری و روستایی کشور در دستور کار قرار گرفته که از این تعداد، ۱۵۵ هزار واحد در روستاها و ۶۵ هزار واحد در شهرها احداث خواهد شد.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه عملیات اجرایی بیش از ۱۱۰ هزار واحد از این طرح تاکنون آغاز شده است، گفت: با شروع ساخت ۲۴ واحد مسکونی در روستای تاج‌الدین‌محله، این پروژه نیز به آمار واحدهای در حال احداث کشور افزوده می‌شود.

خواجه‌دلوئی جامعه هدف طرح خانه امید را خانوارهای فاقد مسکن در دهک‌های درآمدی یک تا چهار عنوان کرد و افزود: حمایت از خانواده‌های محروم و فراهم کردن امکان دسترسی آنان به مسکن مناسب، محور اصلی اجرای این طرح است.

وی با قدردانی از همراهی مسئولان استان مازندران در اجرای این پروژه بیان کرد: خانواده‌های بهره‌مند از این طرح پیش از این در همین محدوده سکونت داشتند که برای فراهم شدن زمینه ساخت‌وساز، محل اسکان موقت برای آنان در نظر گرفته شده و با تخریب ساختمان‌های قبلی، عملیات احداث واحدهای جدید از امروز آغاز می‌شود.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی درباره حمایت‌های مالی از متقاضیان نیز گفت: برای هر خانوار ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه با بازپرداخت ۲۰ ساله در نظر گرفته شده و از محل حساب ۱۰۰ امام (ره) نیز کمک بلاعوض پرداخت خواهد شد.

وی ادامه داد: خانوارهایی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی قرار دارند، از ۴۰۰ میلیون تومان حمایت مالی دیگر از طریق این نهادها برخوردار می‌شوند تا روند خانه‌دار شدن آنان تسهیل شود.

گفتنی است روستای تاج‌الدین‌محله با ۱۴۶ خانوار در بخش رودپی جنوبی شهرستان ساری واقع شده است. پروژه ۲۴ واحدی مسکن در این روستا با هدف تأمین سرپناه برای خانواده‌های محرومی اجرا می‌شود که پیش از این در همین منطقه سکونت داشتند و بنیاد مسکن مازندران تکمیل و تحویل واحدها در بازه زمانی یک‌ساله را هدف‌گذاری کرده است.