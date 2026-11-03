به گزارش خبرنگار مهر، انتظام سهمگین عصر سه شنبه در سومین نشست ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان کهگیلویه و بویراحمد که با حضور استاندار، فرمانداران و اعضای ستاد برگزار شد، اظهار کرد: این دوره از سرشماری با رویکردی متفاوت نسبت به دوره‌های گذشته در حال اجراست و هدف اصلی آن دستیابی به اطلاعات دقیق، معتبر و قابل اتکا برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های کلان استان است.

وی با اشاره به روند اجرای عملیات میدانی سرشماری افزود: از مجموع ۳۰ روز زمان تعیین‌شده برای اجرای طرح، ۱۲ روز سپری شده و با وجود گذشت حدود ۳۸.۲ درصد از زمان اجرای عملیات، پیشرفت آماری استان به حدود ۴۰ درصد رسیده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه میزان پیشرفت استان از میانگین ۳۵ درصدی کشور بالاتر است، تصریح کرد: این موفقیت حاصل تلاش مأموران آمارگیر و همکاری مجموعه مدیریتی استان در اجرای دقیق و منظم این طرح ملی است.

سهمگین ادامه داد: بر اساس سهمیه ۱۰ درصدی جامعه آماری، اطلاعات ۲۲ هزار و ۳۳۰ خانوار در استان باید جمع‌آوری شود که این عملیات در مناطق شهری و روستایی با مشارکت ۵۰ مأمور آمارگیر در حال انجام است.

وی با اشاره به جایگاه استان در ارزیابی‌های کشوری گفت: بر اساس آخرین ارزیابی‌های مرکز آمار ایران، کهگیلویه و بویراحمد در شاخص صحت اطلاعات و کمترین میزان خطا، رتبه دوم کشور و در شاخص حجم عملیات و پیشرفت فیزیکی، رتبه چهارم را به دست آورده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با تأکید بر اینکه هدف مجموعه مدیریتی استان کسب رتبه نخست کشور است، بر ضرورت تداوم نظارت و پیگیری مستمر در ۱۸ روز باقی‌مانده از اجرای طرح تأکید کرد.

وی از برگزاری منظم جلسات ستاد استانی به‌صورت هفتگی و در قالب حضوری و وبیناری خبر داد و گفت: فرمانداران نیز باید با برگزاری جلسات مستمر رصد شهرستانی، روند اجرای عملیات را به‌صورت روزانه یا در فواصل زمانی کوتاه بررسی کنند تا مشکلات احتمالی و عقب‌ماندگی‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

سهمگین همچنین تبادل تجربیات حاصل از نشست‌ها و وبینارهای ملی و نظارت دقیق بر عملکرد شهرستان‌ها را از الزامات موفقیت این طرح عنوان کرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تلاش مأموران میدانی، همکاری فرمانداران و نظارت مستقیم استاندار، عملیات سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان در مهلت ۳۰ روزه تعیین‌شده و با بالاترین سطح دقت و کیفیت به پایان برسد.