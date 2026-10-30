به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جعفر رحیمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ساوه، با اشاره به ضرورت حفظ استقلال و اقتدار ملی، اظهار کرد: نمی‌توان با طرح ضرورت بقا، منطق سازش و تسلیم در برابر دشمن را توجیه کرد، چراکه چنین رویکردی ممکن است پیامدهای سنگینی برای استقلال و هویت ملت‌ها داشته باشد.

وی با یادآوری مواضع رهبر شهید انقلاب درباره پیامدهای مقاومت و تسلیم افزود: ایستادگی ممکن است دشواری‌هایی به همراه داشته باشد، اما دستاوردهای آن برای ملت‌ها ارزشمند و ماندگار است درحالی‌که تسلیم در برابر دشمنان زیاده‌خواه می‌تواند به ذلت و تضعیف استقلال کشورها منجر شود.

ضرورت نقد منصفانه مسئولان و محاسبه عملکرد فردی

حجت الاسلام رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود، رعایت انصاف در ارزیابی عملکرد مسئولان را ضروری دانست و گفت: در قضاوت درباره مدیران نباید دچار افراط و تفریط شویم؛ چراکه مسئولان نه معصوم هستند و نه می‌توان همه آنان را خائن دانست.

وی افزود: احتمال خطا در تصمیم‌ها و فعالیت‌های اجرایی وجود دارد، اما این موضوع نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن اشتباهات یا سلب مسئولیت از مدیران باشد و مسئولان باید در برابر عملکرد خود پاسخ‌گو باشند.

امام جمعه ساوه با استناد به آیه ۲۲ سوره ابراهیم و عبارت «فَلَا تَلُومُونِی وَلُومُوا أَنْفُسَکُمْ» تصریح کرد: اصلاح جامعه تنها با انتقاد از مسئولان محقق نمی‌شود و هر فرد باید سهم خود را در این مسیر بپذیرد.

حجت الاسلام رحیمی با اشاره به ضرورت توجه مردم به توصیه‌های رهبر انقلاب در زمینه فرزندآوری، اقتصاد مقاومتی، پرهیز از اسراف و حمایت از تولید داخلی گفت: مطالبه‌گری از مسئولان و خودمحاسبه‌گری مردم دو موضوع مکمل هستند و نباید در کنار نقد عملکرد مدیران، از مسئولیت‌های فردی و اجتماعی غافل شد.

۱۳ آبان فرصتی برای بازخوانی ماهیت استکبار جهانی است

وی با اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، شناخت ماهیت استکبار را ضروری دانست و اظهار کرد: قرآن کریم ضمن افشای رفتار مستکبران، افق رهایی مستضعفان را نیز ترسیم کرده است و مقابله با سلطه‌گری باید با شناخت مسئولیت‌های فردی و اجتماعی همراه باشد.

امام جمعه ساوه افزود: معیار شناخت استکبار صرفاً نام و عنوان قدرت‌ها نیست، بلکه نحوه استفاده از قدرت، پایبندی به حقیقت و چگونگی رعایت حقوق و کرامت انسان‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

حجت الاسلام رحیمی با اشاره به مواضع خود درباره سیاست‌های آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران، این رویکرد را ناشی از اقتدار و استقلال کشور دانست و گفت: ایران با برخورداری از ظرفیت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی، پیشرفت‌های علمی، هسته‌ای و دفاعی، انسجام ملی و قدرت منطقه‌ای، به جایگاهی اثرگذار در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی دست یافته است.

وی با بیان اینکه آمریکا از ابزارهایی همچون فشار حداکثری، جنگ و توطئه برای محدودسازی قدرت ایران استفاده می‌کند، افزود: حفظ انسجام ملی، تقویت مؤلفه‌های اقتدار و توجه به ظرفیت‌های داخلی از ضرورت‌های صیانت از استقلال کشور است.

توسعه علمی و پیوند دانشگاه و صنعت از الزامات اقتدار ملی است

امام جمعه ساوه در چهارمین محور سخنان خود به پیام رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، به نخبگان و مدال‌آوران علمی و ورزشی اشاره کرد و آن را حاوی راهبردهایی برای تقویت جایگاه علمی و اقتدار کشور دانست.

حجت الاسلام رحیمی بیان کرد: این پیام از ابعاد ارزشی و انگیزشی، راهبردی و عملیاتی قابل بررسی است و الگوسازی از حضرت فاطمه زهرا(س) و شهدای گران‌قدر در آن، با هدف تقویت انگیزه، امید و پشتوانه معنوی نخبگان مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به تأکید این پیام بر مفهوم «ایران قوی» و راهبرد «العلمُ سلطان» افزود: علم و دانش از مؤلفه‌های اصلی اقتدار کشور است و حرکت عمیق و شتابان علمی، زمینه‌ساز ایفای نقش مؤثر ایران در نظم جدید جهانی خواهد بود.

امام جمعه ساوه، توسعه علوم پایه، مرزشکنی علمی و حل مسائل حل‌نشده، تقویت خلاقیت و نوآوری، خوداتکایی و کنشگری فراسرزمینی و ایجاد ارتباط مؤثر میان صنعت و دانشگاه را از الزامات عملیاتی مطرح‌شده در این پیام برشمرد.

حجت الاسلام رحیمی با تأکید بر مسئولیت متقابل نخبگان و مسئولان در مسیر پیشرفت کشور تصریح کرد: نخبگان باید با ایفای مسئولیت اجتماعی، از ظرفیت‌های علمی و استعدادهای خود برای پیشرفت کشور بهره بگیرند و مسئولان نیز با فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم و استفاده از خرد جمعی، زمینه شکوفایی توانمندی‌های تخصصی را فراهم کنند.

وی هم‌افزایی علم، ایمان، خودباوری، مسئولیت‌پذیری و انسجام ملی را از الزامات ساخت ایرانی پیشرفته و مستقل دانست.