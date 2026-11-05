به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر ذاکری‌هرندی، ظهر پنجشنبه در نشست شورای اداری شهرستان‌های نرماشیر، ریگان و گنبکی، با تأکید بر ضرورت تعیین زمان مشخص برای اجرای مصوبات اظهار کرد: شهرک صنعتی ریگان پس از اخذ استعلام‌های لازم، در نیمه آذرماه برای طرح در فرآیند قانونی مربوط به توسعه اراضی و ظرفیت ۵۰ هکتاری، پیگیری خواهد شد.

وی درباره محور ریگان _ نرماشیر نیز گفت: ۲۳ کیلومتر از این مسیر باقی مانده و مقرر شده است طی سه ماه آینده مراحل مناقصه و انتخاب پیمانکار برای اجرای زیرساخت این بخش انجام شود.

ذاکری‌هرندی، همچنین درباره تأمین زمین مورد نیاز مسکن ملی و طرح جوانی جمعیت در ریگان اظهار کرد: فرمانداری باید سه نقطه پیشنهادی از اراضی خارج از محدوده را به منابع طبیعی استان معرفی کند تا ظرف یک ماه بررسی‌های لازم انجام شود.

وی افزود: پس از بررسی، یکی از نقاط می‌تواند برای الحاق به محدوده شهری و طرح در دبیرخانه کارگروه زیربنایی راه و شهرسازی معرفی شود و هدف این است که فرآیند تصویب الحاق تا بهمن‌ماه به نتیجه برسد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان همچنین درباره شهر گنبکی گفت: قرارداد اجرای طرح نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت برای ۱۵۰ قطعه انجام شده و مقرر است پیمانکار تا پایان بهمن‌ماه نسبت به تکمیل عملیات زیرسازی، آماده‌سازی و تحویل آن اقدام کند.

وی تأکید کرد: مصوبات زمانی ارزشمند هستند که دارای مسئول اجرا، زمان‌بندی و سازوکار نظارت باشند و مدیریت استان اجرای آنها را تا رسیدن به نتیجه دنبال خواهد کرد.