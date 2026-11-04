به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، عبدالرحمن السید نامزد ضد صهیونیستی دموکرات از ایالت میشیگان با پیروزی در انتخابات مجلس سنای آمریکا تاکید کرد: لابی اسرائیلی آیپک ۴۲ میلیون دلار علیه ما هزینه کرد اما موفق شدیم این لابی را شکست دهیم.

وی اضافه کرد: ما نمی خواهیم که پول هایمان برای نژاد پرستی، نسل کشی یا جنگ ها هزینه شود.

عبدالرحمن السید خطاب به ترامپ گفت: دونالد، ببین، می‌دانم که تلفظ نام من برایت دشوار بود. بنابراین، بعد از اینکه جی‌دی ونس در ماه ژانویه سوگند نمایندگی مرا ادا کرد، می‌توانی از این به بعد مرا فقط «سناتور» خطاب کنی.

السید پیشتر چندین نوبت علیه جنایات رژیم صهیونیستی و نسل کشی نوار غزه موضع گیری کرده بود که همین مسئله باعث خشم ترامپ از وی شده بود.

وی ادامه داد: ما می‌خواهیم مالیات‌هایمان در همین‌جا هزینه شود؛ برای مدارس، خدمات درمانی و زیرساخت‌های همین‌جا. نمی‌خواهیم پولمان برای اجرای سیاست‌های آپارتاید، نسل‌کشی یا جنگ به خارج از کشور فرستاده شود. اگر باور داشته باشید که کودکان فلسطینی باید بتوانند در سرزمین نیاکان خود بزرگ شوند، بی‌آنکه با پول مالیات‌های ما به قتل برسند، تلاش می‌کنند شما را فردی نفرت‌پراکن جلوه دهند. اگر به حقوق برابر همه انسان‌ها برای برخورداری از صلح، کرامت انسانی و حق تعیین سرنوشت باور دارید، این نفرت نیست؛ عشق است. مردم میشیگان، ما می‌خواهیم مالیات‌هایمان در همین‌جا هزینه شود.

وی اضافه کرد: من بسیار مفتخرم و احساس سربلندی می‌کنم که به‌عنوان سناتور منتخب شما از ایالت بزرگ میشیگان اینجا ایستاده‌ام. تا همین چند لحظه پیش، شاید متوجه شده باشید که هر بار صحبت از نتیجه این رقابت انتخاباتی می‌شد، همیشه می‌گفتم «ان‌شاءالله»؛ یعنی اگر خدا بخواهد. اما امروز می‌توانیم آن «ان‌شاءالله» را به «الحمدلله» تبدیل کنیم. این حرف را خطاب به عوامل عملیات رسانه‌ای جناح راست می‌گویم. «الحمدلله» یعنی «ستایش و سپاس مخصوص خداوند است».



