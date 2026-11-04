به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا صالحی، با عنوان این مطلب که آنفلوانزا همیشه یک بیماری ساده نیست، به علائمی اشاره کرد که بیمار با داشتن آنها، باید هرچه سریع تر به پزشک مراجعه کند.

وی گفت: اگر تب بیمار بعد از ۳ روز قطع نشد و سرفه های همراه با خلط پیدا کرد، باید به پزشک مراجعه کند.

استاد بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: تشدید علائم تنفسی همراه با تنگی نفس، یکی دیگر از علامت هایی است که بیمار باید جدی بگیرد.

صالحی ادامه داد: درد یا فشار مداوم در قفسه سینه، گیجی شدید، کاهش هوشیاری یا تشنج ضعف شدید و ناتوانی در انجام فعالیت‌های روزانه نیز باید جدی گرفته شوند.

وی تاکید کرد: سالمندان، زنان باردار، کودکان خردسال و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای بیشتر در معرض عوارض شدید آنفلوانزا هستند.

استاد بیماری‌های عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران اظهار داشت: علائم شدید مانند تنگی نفس، درد مداوم قفسه سینه یا کاهش هوشیاری نیاز به مراجعه فوری به اورژانس دارند.