به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، سالار قاسمی معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، آیین تجلیل از همکاران فعال، مربیان تلاشگر و برگزیدگان حوزه آموزش و پرورش استثنایی شهرستان میناب، با اشاره به رویکرد دولت و وزارت آموزش و پرورش در تحقق عدالت آموزشی اظهار کرد: مدارس آموزش و پرورش استثنایی از مهم‌ترین جلوه‌های عینی عدالت آموزشی و اجتماعی و از مصادیق تحقق آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی هستند. اگر قرار باشد میزان تحقق عدالت‌خواهی نظام سنجیده شود، یکی از معیارهای اصلی آن کیفیت خدمات و میزان توجه به دانش‌آموزان با نیازهای ویژه است.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه عدالت در جامعه افزود: همان‌گونه که در آموزه‌های دینی و ادبی بر ارزش عدالت تأکید شده است، تحقق عدالت در حوزه آموزش نیز نیازمند توجه عملی و مسئولانه به همه دانش‌آموزان است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با تأکید بر رویکرد تحولی این سازمان تصریح کرد: باور ما بر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های دانش‌آموزان است. ممکن است برخی از این عزیزان با محدودیت‌هایی مواجه باشند، اما هر یک استعدادها و قابلیت‌های منحصربه‌فردی دارند که وظیفه ما شناسایی، پرورش و فراهم‌کردن زمینه بروز و شکوفایی آن‌هاست.

قاسمی تغییر نگرش جامعه نسبت به توانمندی‌های افراد دارای معلولیت را ضروری دانست و گفت: هیچ محدودیتی نباید به مانعی برای شکوفایی استعدادهای این دانش‌آموزان تبدیل شود. در همین راستا، برنامه‌های متعددی در زمینه توانمندسازی و مهارت‌آموزی در دست اجراست که تحقق آن‌ها با تلاش و همراهی همکاران متعهد و دلسوز این حوزه امکان‌پذیر خواهد بود.

منوچهر ضیایی، مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان، نیز ضمن خیرمقدم به معاون وزیر و هیئت همراه، از تلاش‌ها و خدمات معلمان، مدیران و کارکنان حوزه آموزش و پرورش استثنایی قدردانی کرد و گفت: همکاران ما در این حوزه با وجود دشواری‌ها و چالش‌های حرفه‌ای، با مسئولیت‌پذیری و تعهد مثال‌زدنی به دانش‌آموزان خدمت می‌کنند که شایسته قدردانی است.

وی با اشاره به وضعیت و پراکندگی جغرافیایی مدارس استثنایی در استان افزود: در حال حاضر حدود ۶۰ مدرسه استثنایی در هرمزگان فعال است که نزدیک به دو سوم آن‌ها به‌صورت ضمیمه فعالیت می‌کنند. وسعت و پراکندگی جغرافیایی شرق استان ضرورت توسعه، تجهیز و احداث مدارس مستقل استثنایی را دوچندان کرده و این موضوع باید در اولویت برنامه‌های استان و سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور قرار گیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان ادامه داد: در همین راستا گزارشی جامع از وضعیت زیرساخت‌ها و نیازهای این حوزه تهیه شده است تا با حمایت سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، اقدامات مؤثری برای رفع کمبودهای عمرانی و توسعه فضاهای آموزشی انجام شود.

ضیایی همچنین با اشاره به اجرای برنامه‌ها و هنرنمایی دانش‌آموزان در این مراسم اظهار کرد: آثار و توانمندی‌هایی که امروز از سوی دانش‌آموزان به نمایش درآمد، بیانگر استعدادهای ارزشمند آنان و حاصل تلاش معلمان و مربیانی است که با تعهد و دلسوزی، زمینه رشد و شکوفایی این عزیزان را فراهم کرده‌اند.

وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و معلم دبستان شجره طیبه میناب، خاطرنشان کرد: شهرستان میناب به عطر یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و معلم دبستان شجره طیبه مزین است؛ عزیزانی که مظلومانه به شهادت رسیدند. یاد و نام این شهدا را گرامی می‌داریم و برای اعتلای ایران اسلامی و پیشرفت نظام تعلیم و تربیت از درگاه خداوند متعال یاری می‌طلبیم.