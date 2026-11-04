به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه همزمان با یوم‌الله ۱۳ آبان و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، زنگ استکبارستیزی به صورت نمادین در دبیرستان ۱۳ آبان گناوه با حضور مسئولان، فرهنگیان و دانش‌آموزان نواخته شد.

فرماندار گناوه در جمع دانش آموزان مدرسه ۱۳ آبان گفت: ۱۳ آبان یادآور مبارزه ملت ایران با ظلم و استکبار و نماد ایمان، شجاعت و ایستادگی در مسیر دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

دانیال اسفندیاری کرد: ۱۳ آبان یادآور سه رویداد مهم تاریخی، تبعید امام خمینی (ره)، شهادت دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ است که هر یک نقش مهمی در شکل‌گیری و تداوم نهضت انقلاب اسلامی داشته‌اند.

وی افزود: ملت ایران در دوران حکومت طاغوت، بدون برخورداری از امکانات نظامی و لشکر، با تکیه بر ایمان، اعتقاد و توکل به خداوند با رهبری امام راحل در برابر ظلم ایستاد و نهال انقلاب اسلامی را به درختی تنومند تبدیل کرد.

وی گفت: در این مسیر، رهبر شهید، فرماندهان، سرداران، دانشمندان و دانش‌آموزانی را تقدیم کرده‌ایم، اما خون شهدا هرگز پایمال نخواهد شد و راه و آرمان آنان ادامه خواهد یافت.

فرماندار گناوه خطاب به دانش‌آموزان اظهار داشت: شما آینده‌سازان ایران اسلامی هستید و بهترین پاسخ به دشمنان، تلاش در مسیر علم‌آموزی، کسب دانش است.

نماینده عالی دولت وفاق ملی در شهرستان گناوه بیان داشت: دانش‌آموزان با پایبندی به ارزش‌های دینی، رعایت حجاب، احترام به آرمان‌های امامین انقلاب و تلاش برای پیشرفت علمی کشور می‌توانند نشان دهند که نسل آینده نیز به هویت، دین و سرزمین خود پایبند است.

اسفندیاری ابراز امیدواری کرد:دولت وفاق ملی با مدیریت مناسب امور کشور و همراهی مردم مجدانه، مسیر پیشرفت و توسعه را با موفقیت دنبال می کند.

۱۳ آبان یادآور حوادث تاریخی تبعید امام خمینی (ره)، شهادت دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ است.