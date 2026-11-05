به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیاوش محبی گفت: در جریان اجرای طرح برخورد با تخلفات حادثه‌ ساز توسط پلیس راه یاسوج-اصفهان در ۱۳ آبانماه جاری، ۳ دستگاه خودرو شناسایی و توقیف شدند که رانندگان آنها افراد خردسال و فاقد گواهینامه و مهارت کافی برای رانندگی بودند.

وی افزود: خودروهای مذکور توقیف و رانندگان برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با هشدار درباره واگذاری خودرو به افراد فاقد گواهینامه تأکید کرد: رانندگی افراد خردسال و فاقد صلاحیت قانونی، تهدیدی جدی برای ایمنی تردد در جاده‌هاست و می‌تواند جان راننده، سرنشینان و سایر کاربران راه را به خطر بیاندازد.

وی افزود: مالکان خودرو باید از سپردن وسیله نقلیه به افراد فاقد گواهینامه خودداری کنند، چرا که یک تصمیم نادرست می‌تواند به حادثه‌ای جبران‌ناپذیر منجر شود.