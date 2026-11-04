به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسون فوتبال، احسان کامیانی رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال امروز با حضور در تمرین تیم ملی فوتسال ایران در مرکز ملی فوتبال از نهایی شدن حضور ملی‌پوشان کشورمان در تورنمنت چهارجانبه تایلند در اسفندماه خبر داد.

کامیانی با اعلام این خبر گفت: پس از تلاش‌ها و پیگیری‌های فراوان در کمیته و دپارتمان فوتسال فدراسیون فوتبال خوشحالیم که زمینه حضور تیم ملی ایران در یک تورنمنت بین‌المللی باکیفیت فراهم شده است. این مسابقات با حضور چهار تیم ایران، آرژانتین، ژاپن و تایلند برگزار می‌شود و بدون تردید یکی از فرصت‌های ارزشمند آماده‌سازی تیم ملی خواهد بود.

وی با اشاره به اعتبار و جایگاه تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها اظهار داشت: آرژانتین نایب‌قهرمان جام جهانی ۲۰۲۴ و یکی از قدرت‌های بزرگ و همیشگی فوتسال جهان است. رویارویی با چنین تیمی می‌تواند یکی از دیدارهای مهم و به‌یادماندنی فوتسال ایران باشد. بازی مقابل تیمی با این سطح از تجربه و کیفیت فنی فرصتی کم‌نظیر برای ارزیابی توانایی‌های بازیکنان و سنجش میزان آمادگی تیم ملی است.

رئیس کمیته فوتسال افزود: ژاپن نیز همواره یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در آسیا بوده و از ساختار فنی منظم و بازیکنان باکیفیتی برخوردار است. تایلند هم طی سال‌های اخیر پیشرفت چشمگیری داشته و علاوه بر حضور در جام جهانی در جام ملت‌های فوتسال آسیا ۲۰۲۴ به مقام نایب‌قهرمانی رسیده است. حضور این سه تیم نشان می‌دهد که ملی‌پوشان ایران در تورنمنتی با سطح فنی بالا به میدان خواهند رفت.

کامیانی با تأکید بر اهمیت برگزاری مسابقات تدارکاتی بین‌المللی تصریح کرد: در ماه‌های گذشته تلاش‌های بسیاری در فدراسیون فوتبال صورت گرفت تا شرایط برگزاری دیدارهای مناسب با حریفان قدرتمند برای تیم ملی فراهم شود. اعتقاد داریم تیمی که می‌خواهد در بالاترین سطح آسیا و جهان رقابت کند باید فرصت رویارویی مستمر با تیم‌های بزرگ را داشته باشد. خوشحالیم که این تلاش‌ها به نتیجه رسیده و تیم ملی می‌تواند در اسفندماه محک جدی و ارزشمندی بخورد.

وی ادامه داد: برگزاری مسابقات تدارکاتی باکیفیت خواسته به‌حق کادر فنی تیم ملی بوده است. ما نیز وظیفه داریم با فراهم کردن شرایط مناسب به برنامه‌های فنی تیم ملی کمک کنیم. چنین مسابقاتی علاوه بر افزایش تجربه بین‌المللی بازیکنان، فرصت مناسبی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف و ارتقای هماهنگی تیمی در اختیار کادر فنی قرار می‌دهد.

رئیس کمیته فوتسال درباره هماهنگی تقویم مسابقات لیگ برتر با برنامه‌های تیم ملی نیز گفت: با همکاری و همراهی مدیران تیم‌های حاضر در لیگ برتر برنامه‌ریزی مسابقات نیم‌فصل دوم لیگ به‌گونه‌ای انجام خواهد شد که تیم ملی بتواند در شرایط مناسب در این تورنمنت شرکت کند. تلاش ما این است که ضمن حفظ نظم و کیفیت مسابقات باشگاهی، نیازهای تیم ملی نیز به بهترین شکل تأمین شود. امیدواریم حضور در این رقابت‌ها گام مؤثری در مسیر آماده‌سازی هرچه بهتر فوتسال ایران باشد.

گفتنی است عصر دیروز در جریان اردوی تیم ملی فوتسال ایران در مرکز ملی فوتبال با حضور مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال دیداری تمرینی میان تیم ملی فوتسال ایران و تیم ملی فوتسال ناشنوایان برگزار شد. این مسابقه در چارچوب برنامه‌های آماده‌سازی ملی‌پوشان حاضر در اردو انجام گرفت.