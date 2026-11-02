به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، تیم ملی فوتسال ناشنوایان کشورمان که خود را برای حضور در المپیک زمستانی ۲۰۲۷ اتریش آماده می‌کند فردا (سه‌شنبه آبان) در دیداری تدارکاتی مقابل تیم ملی فوتسال ایران قرار خواهد گرفت.

این دیدار دوستانه از ساعت ۱۷ فردا در سالن سرپوشیده کمپ تیم‌های ملی برگزار خواهد شد.

پنجمین اردوی آماده‌سازی تیم ملی فوتسال ناشنوایان کشورمان برای حضور در المپیک زمستانی ۲۰۲۷ از هشتم آبان در اردبیل برپا شده بود که منتهی به این دیدار دوستانه خواهد شد.

بیست‌ویکمین دوره مسابقات المپیک زمستانی ناشنوایان از ۱۵ ژانویه ۲۰۲۷ (۲۵ دی ماه ۱۴۰۵) در هفت رشته ورزشی برگزار خواهد شد و ورزشکاران کشورمان در رشته‌های فوتسال، اسکی و شطرنج به رقابت خواهند پرداخت.

تیم ملی فوتسال کشورمان به‌عنوان مدافع عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات در گروه D رقابت‌ها با تیم‌های اوکراین، ژاپن و جمهوری چک روبه‌رو خواهد شد.