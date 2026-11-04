به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه یوم الله ۱۳ آبان اعلام کرد: از همه مردم بصیر و همیشه در صحنه استان سمنان برای حضور باشکوه در این راهپیمایی قدردانی می کنیم.

وی افزود: از تمام نقاط استان سمنان چه بزرگترین شهرها مانند سمنان و شاهرود تا دورترین روستاهای بیارجمند و کالپوش گزارش های رسیده حاکی از حضور باشکوه مردم استان در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان است.

استاندار سمنان گفت: مردم این استان با حضور باشکوه در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان وحدت و انسجام خودشان را به رخ جهانیان کشیدند.

کولیوند در ادامه اعلام کرد: اساس کار کشورمان توجه به فرمان های رهبر انقلاب اسلامی است و از آنجا که ایشان رویه وحدت و امید آفرینی برای آینده را در پیش گرفته اند همه ما وظیفه داریم برای تحقق این دو اصل بکوشیم.

وی با بیان اینکه کسی حق ندارد در این مسیر تفرقه بیاندازد، افزود: ملت ایران اسلامی در کنار هم روز به روز مقتدرتر و منسجم تر اهداف متعالی انقلاب اسلامی را دنبال می کنند.