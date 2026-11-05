ساجده کارخانه‌ای در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره موضوع کتاب جدید خود با عنوان «آرزوی بزرگ دانیلدا» گفت: این کتاب، داستان دانه کوچکی به نام دانیلدا است که به‌تازگی جوانه زده و سر از خاک بیرون آورده است. او در اولین مواجهه‌اش با دنیای بیرون، کنجکاوانه محیط پیرامونش را می‌نگرد و محو زیبایی و عظمت یک درخت سیب می‌شود. بعد در خیالش چنین آینده‌ای را برای خودش متصور می‌شود. از قضا، مارمولکی فریبکار سر راهش قرار می‌گیرد که ادعا می‌کند متخصص رشد گیاهان نورسیده است. دانیلدا تحت تمرینات سخت و فشرده مارمولک، برای درخت‌شدن تلاش می‌کند؛ اما مارمولک وقتی رشد کم دانیلدا را می‌بیند او را تحقیر و ناامید می‌کند.

او افزود: موضوع اصلی کتاب، خودشناسی است. شناخت کمال و آفت‌های رسیدن به آن که زیرمجموعه مبحث خودشناسی محسوب می‌شوند، از موضوعاتی‌اند که در این کتاب، به آن‌ها پرداخته شده است.

این نویسنده درخصوص چرایی انتخاب این ایده و اینکه «آیا تصویر، تجربه شخصی یا مواجهه با یک کودک واقعی پشت خلق آن بوده یا نه؟» بیان کرد: در زندگی برای خیلی از ما پیش آمده که خودمان را با دیگران مقایسه کنیم. شاید خیلی وقت‌ها از این مقایسه، احساس ناتوانی کرده و ناامید شده‌ایم. دانیلدا، جوانه‌ای است که تازه از خاک بیرون آمده و شناخت درستی از خودش و دنیای پیرامونش ندارد. به همین دلیل نمی‌تواند غایت و کمالش را به‌درستی تشخیص بدهد. قرار گرفتن یک شخص فریب‌کار سر راهش هم باعث می‌شود او از مسیر درست تلاش، منحرف شود. البته دانیلدا در نهایت به خودشناسی می‌رسد و مسیرش را پیدا می‌کند.

کارخانه‌ای در توضیح اینکه این کتاب را در ادامه آثار دیگر خود می‌داند یا سعی کرده است متفاوت‌تر بنویسد، گفت: به نظرم این کتاب با سایر آثاری که تاکنون در حوزه کودک از من منتشر شده، کمی متفاوت است. در آخرین کتاب‌های کودکم، بیشتر به موضوع مقاومت و جنگ پرداخته بودم. مثلا کتاب «دعاهای نورنوری» را که بهار امسال منتشر شد، در ایام جنگ دوازده‌روزه نوشته بودم و هدفم از نوشتن آن، آرامش‌دادن به کودکان از طریق اتصال به خداوند بود. ماجرای کتاب در یک شب جنگی و پرسروصدا در ایران، اتفاق می‌افتد. در این کتاب، دعاها فقط کلماتی نیستند که بر سر زبان آورده می‌شوند؛ آن‌ها تبدیل به موجوداتی زنده و نورانی می‌شوند که برای برآورده‌شدن خواسته انسان‌ها و تغییر دنیا، تلاش می‌کنند. البته پیش از این، چند کتاب کودک دیگر با موضوع خودباوری نوشته بودم که سبک‌وسیاق‌شان با کتاب «آرزوی بزرگ دانیلدا» متفاوت بود.

نویسنده کتاب «آرزوی بزرگ دانیلدا» درباره انتخاب این اسم برای کتاب توضیح داد: عنوان کتاب متناسب با شخصیت اصلی و چالشی که با آن مواجه است، انتخاب شده؛ یعنی شخصیت اصلی که دانیلدا است، آرزوی بزرگی دارد که دنبال رسیدن به آن است و برایش تلاش می‌کند. جالب است که من برای انتخاب عنوان بیشتر کتاب‌هایم با چالش‌هایی مواجه بودم؛ اما در مورد این کتاب، خیلی سریع این عنوان به ذهنم رسید و ناشر هم با عنوان کتاب، مشکلی نداشت.

او این کتاب را بیشتر مناسب گروه‌های سنی «ب» و «ج» دانست و گفت: این کتاب می‌تواند به این کودکان در زمینه خودشناسی و خودباوری کمک کند.

ساجده کارخانه‌ای در پاسخ به این سؤال که «اگر بخواهید شخصیت اصلی کتاب را فقط در سه کلمه به بچه‌ها معرفی کنید، چه می‌گویید؟» بیان کرد: کنجکاو، خیال‌پرداز و کوشا.

این نویسنده درخصوص ارتباط با تصویرگر کتاب اظهار کرد: معمولاً روش ناشران برای کتاب‌های کودک به این صورت نیست که بین نویسنده و تصویرگر، ارتباطی برقرار شود. البته موارد خاص و استثنا هم وجود دارد. من هم با تصویرگر کتاب در ارتباط نبودم و پیش از چاپ، تصاویر کتاب را ندیدم.

همچنین در مورد احساس خود از دیدن چهره و شکل شخصیت‌ها روی کاغذ گفت: قطعا یکی از لذت‌بخش‌ترین تجربه‌ها برای نویسندگان کودک، دیدن تصاویر شخصیت‌هایی است که خلق کرده‌اند؛ به‌خصوص اگر تصویرگر به‌خوبی از عهده کار برآمده باشد و تصاویر، منطبق با خواست و فضای ذهنی نویسنده باشد.

کارخانه‌ای که سابقه تألیف داستان نوجوان هم در کارنامه فعالیت خود دارد، حس و علاقه خود به نوشتن داستان کودک را این‌طور عنوان کرد: تاکنون از من دو کتاب نوجوان منتشر شده و بیشتر کارهایم، اعم از چاپ‌شده و در دست چاپ، در حوزه کودک است. به‌شخصه دنیای خیال‌انگیز داستان‌های کودکانه را خیلی دوست دارم. از طرفی، دوران کودکی، ظرفیت‌های رشد و شناختی زیادی دارد. کتابی که کودک می‌خواند، ممکن است تا بزرگ‌سالی در ذهنش بماند و داستان، بر شکل‌گیری شخصیت و رشد کودکان اثرگذار است. به‌علاوه، داستان‌های کودکانه، سادگی و خیال قشنگی دارند که من شیفته آن هستم و نوشتن برای کودکان از لذت‌بخش‌ترین کارهایی است که تجربه کرده‌ام.

گفتنی است، کتاب «آرزوی بزرگ دانیلدا» به قلم ساجده کارخانه‌ای و تصویرگری سمیرا بحرانی، به‌تازگی از سوی انتشارات کتاب جمکران در 28 صفحه مصور رنگی و بهای 250 هزار تومان برای کودکان منتشر شده است.