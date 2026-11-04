علی لقمانی در گفتگو با خبرنگار مهر از ثبت‌نام ۴ هزار و ۱۵۸ کارجو و ثبت ۲۹۵ فرصت شغلی از سوی ۹۱ کارفرما در سامانه جست‌وجوی شغل استان از ابتدای سال جاری خبر داد و اظهار کرد: این سامانه با هدف اجرای سیاست‌های فعال بازار کار، توسعه خدمات اشتغال و تسهیل ارتباط میان کارجویان و کارفرمایان راه‌ اندازی شده و بستری برای ثبت، رصد و تطبیق عرضه و تقاضای نیروی کار در استان فراهم کرده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با تشریح آخرین آمار عملکرد این سامانه افزود: از ابتدای سال تاکنون ۴ هزار و ۱۵۸ نفر به‌عنوان کارجو در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و ۹۱ کارفرما نیز در مجموع ۲۹۵ فرصت شغلی را برای جذب نیروی کار به ثبت رسانده‌اند.

لقمانی با اشاره به روند معرفی و جذب متقاضیان کار بیان کرد: در همین بازه زمانی یک‌هزار و ۳۵۶ مورد معرفی به کار در سامانه ثبت شده که از این تعداد، ۹۳۰ مورد به اشتغال و به‌کارگماری منجر شده است.

وی پایش مستمر شاخص‌های بازار کار و ارزیابی عملکرد سامانه را از برنامه‌های اولویت‌دار این اداره‌کل دانست و تصریح کرد: رصد اطلاعات و بررسی نتایج عملکرد سامانه با هدف افزایش اثربخشی برنامه‌های اشتغال‌زایی، بهبود فرآیند تطبیق مهارت و تخصص کارجویان با فرصت‌های شغلی و ارتقای وضعیت بازار کار استان دنبال می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان در پایان تأکید کرد: توسعه و تقویت زیرساخت‌ های سامانه جستجوی شغل می‌تواند زمینه ارتباط مؤثرتر کارجویان و کارفرمایان، تسهیل فرآیند جذب نیروی انسانی و شفافیت بیشتر در بازار کار استان را فراهم کند.