به گزارش خبرنگار مهر، وجیهه محمدی‌فلاح، مدیرکل بهزیستی استان البرز از تدوین بسته راهبردی مدیریت بحران و چرخه مدیریت سانحه با هدف ارتقای تاب‌آوری مراکز تحت پوشش، حفاظت از جان مددجویان و تداوم ارائه خدمات حیاتی در شرایط بحرانی خبر داد.

وی با اشاره به برگزاری کارگروه تخصصی تدوین این بسته راهبردی اظهار کرد: این سند، پلی میان مأموریت ذاتی سازمان بهزیستی و ضرورت‌های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل است و تلاش دارد برای حفاظت از آسیب‌پذیرترین گروه‌های جامعه در شرایط بحرانی، چارچوبی عملیاتی و مشخص ارائه کند.

وی با بیان اینکه مأموریت بهزیستی تنها به ارائه خدمات رفاهی و توانبخشی در شرایط عادی محدود نمی‌شود، افزود: حفظ کرامت و ایمنی گروه‌های آسیب‌پذیر در پرتلاطم‌ترین شرایط، مسئولیتی سنگین بر عهده این سازمان است.

مدیرکل بهزیستی استان البرز ادامه داد: این استان به‌عنوان یکی از مناطق پرتراکم و مهاجرپذیر کشور، در مجاورت گسل‌های فعال قرار دارد و مراکز بزرگ ملی و استانی و ده‌ها مرکز شبانه‌روزی را در خود جای داده است؛ ویژگی‌هایی که البرز را در موقعیتی خاص و در عین حال آسیب‌پذیر قرار می‌دهد.

محمدی‌فلاح با اشاره به وضعیت مددجویان تحت پوشش بهزیستی گفت: ما متولی سالمندانی هستیم که گاه قدم‌هایشان برای فرار از آتش لرزان است، حامی کودکانی هستیم که پناهگاهشان گرمای دستان ماست و پناهگاه افرادی با معلولیت‌هایی هستیم که توان گریز از مخاطره را از آنان سلب کرده است.

حفاظت از جان مددجویان و تداوم خدمات حیاتی

وی با تأکید بر ضرورت تدوین و اجرای بسته تاب‌آوری همه‌جانبه بیان کرد: در کارگروه تخصصی تلاش کردیم سندی زنده و راهبردی تدوین کنیم که پاسخی مشخص به چالش‌های موجود باشد و تضمین کند در سخت‌ترین شرایط، دروازه‌های امنیت به روی آسیب‌پذیرترین شهروندان استان بسته نخواهد شد.

مدیرکل بهزیستی البرز افزود: هدف نهایی این است که بهزیستی استان نه‌تنها ارائه‌دهنده خدمات، بلکه پناهگاهی امن باشد که حتی در سخت‌ترین شرایط نیز به‌عنوان تکیه‌گاه آسیب‌پذیرترین اعضای جامعه باقی بماند.

محمدی‌فلاح با تشریح اهداف و دامنه شمول این سند گفت: این بسته با نگاهی تخصصی و همه‌جانبه، حوزه‌هایی از حفاظت کالبدی و سایبری تا مدیریت بحران و پشتیبانی لجستیکی را در بر می‌گیرد.

وی ارتقای تاب‌آوری سازمان و مراکز تحت پوشش در پیش‌بینی، جذب، تطبیق و بازیابی سریع از اثرات بحران‌ها، حفظ جان و تأمین ایمنی مددجویان و کارکنان، تداوم خدمات حیاتی و غیرقابل تعطیل از جمله اورژانس اجتماعی ۱۲۳ و نگهداری از سالمندان و افراد دارای معلولیت، ایجاد هماهنگی در ساختار فرماندهی و حفاظت از دارایی‌های فیزیکی و اطلاعاتی و سوابق محرمانه مددجویان را از اهداف کلان این سند برشمرد.

تخلیه تخصصی مراکز شبانه‌روزی در شرایط بحران

مدیرکل بهزیستی البرز درباره برنامه‌های عملیاتی پیش‌بینی‌شده در این بسته راهبردی اظهار کرد: برای سه سطح ستاد مرکزی، مراکز شبانه‌روزی و اقامتی و واحدهای سیار و اورژانس اجتماعی، برنامه‌های عملیاتی مشخصی تدوین شده است.

وی افزود: در سطح ستاد مرکزی، تخلیه ایمن و سریع کارکنان، حفاظت از داده‌های حیاتی و فعال‌سازی ستاد بحران با استفاده از کدهای قرمز و مسیرهای مشخص تخلیه پیش‌بینی شده است.

محمدی‌فلاح با اشاره به برنامه‌ریزی برای مراکز شبانه‌روزی و اقامتی بیان کرد: تخلیه تخصصی این مراکز با اولویت‌بندی بر اساس میزان وابستگی مددجویان انجام می‌شود؛ به‌گونه‌ای که مددجویان دارای وابستگی کامل، از جمله سالمندان زمین‌گیر و افراد دارای فلج چهاراندام، در اولویت نخست تخلیه قرار می‌گیرند.

وی آماده‌سازی کیف اضطراری مراکز شامل پرونده‌ها، داروهای ضروری و فهرست تماس‌ها و همچنین پیش‌بینی محل‌های پشتیبان برای اسکان موقت را از دیگر اقدامات عملیاتی این سند عنوان کرد.

مدیرکل بهزیستی البرز درباره تداوم فعالیت واحدهای سیار و اورژانس اجتماعی ۱۲۳ نیز گفت: در شرایط بحران، فعال‌سازی طرح جایگزین، تغییر مسیر تماس‌ها در صورت از کار افتادن مرکز تماس اصلی و اعزام تیم‌های سیار به مناطق بحران‌زده برای ارزیابی اولیه آسیب‌ها در دستور کار قرار دارد.

حفاظت از اطلاعات مددجویان با پدافند سایبری

محمدی‌فلاح با اشاره به اهمیت تهدیدات سایبری و حساسیت اطلاعات مددجویان خاطرنشان کرد: برنامه پدافند سایبری بهزیستی بر سه محور حفاظت، آمادگی و واکنش استوار است.

وی افزود: در بخش سیاست‌های حفاظتی، اقداماتی مانند تفکیک شبکه، استفاده از سامانه تشخیص و جلوگیری از نفوذ، احراز هویت چندعاملی و اجرای اصل کمترین سطح دسترسی پیش‌بینی شده است.

مدیرکل بهزیستی البرز ادامه داد: در بخش آمادگی نیز پشتیبان‌گیری از اطلاعات بر اساس قانون ۱-۲-۳، شامل تهیه سه نسخه از داده‌ها در دو رسانه متفاوت و نگهداری یک نسخه خارج از محل اصلی، به همراه طرح تداوم خدمت و بازیابی پس از فاجعه در نظر گرفته شده است.

شناسایی شایعات در ۳۰ دقیقه و پاسخ‌گویی در یک ساعت

وی مدیریت اطلاع‌رسانی و افکار عمومی را از دیگر محورهای مهم این سند دانست و گفت: در شرایط بحران، حفظ آرامش عمومی، جلوگیری از تشویش اذهان مددجویان و جامعه و انتشار اطلاعات شفاف و به‌موقع اهمیت زیادی دارد.

محمدی‌فلاح افزود: در این سند، ساختار ستاد پدافند خبری و مدیریت شایعات شامل رئیس ستاد، سخنگوی رسمی، مسئول رصد و پایش ۲۴ ساعته فضای مجازی و مسئول تولید محتوا تعریف شده است.

وی با اشاره به پیش‌بینی بانک بیانیه‌های از پیش‌تدوین‌شده برای سناریوهای مختلف از جمله زلزله، آتش‌سوزی در مراکز و شایعه تعطیلی مراکز تحت پوشش اظهار کرد: پروتکل مقابله با شایعات شامل شناسایی و تأیید شایعه حداکثر در ۳۰ دقیقه، تهیه پاسخ مناسب و انتشار آن از طریق کانال‌های رسمی حداکثر در یک ساعت و در صورت لزوم ارسال اخطار قانونی به منتشرکنندگان است.

مدیرکل بهزیستی استان البرز در پایان با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق مفاد این سند از سوی کارکنان ستاد و مراکز تابعه گفت: از همه همکاران انتظار دارم با جدیت و احساس مسئولیت، مفاد این سند راهبردی را اجرایی کنند.

محمدی‌فلاح خطاب به مددجویان و خانواده‌های آنان نیز تأکید کرد: با تمام توان و با بهره‌گیری از این بسته راهبردی در کنار آنان خواهیم بود؛ تاب‌آوری ما، پاسدار زندگی آنان است و متعهدیم در سخت‌ترین شرایط، هیچ‌یک از مراکز تحت پوشش و مددجویان تنها رها نشوند.