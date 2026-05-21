به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی با اشاره به لزوم هوشیاری در برابر آشفتگی رسانهای اظهار کرد: ورود غیرکارشناسی برخی جریانات به نظام مسائل کشور، اختلال در حل مسائل را به همراه دارد و این آشفتگی در حوزه رسانه نیز به وضوح دیده میشود.
وی افزود: حاکمیت و جامعه مدنی که رسانه بخش عمده آن است باید در کنار هم سرمایه اجتماعی تولید کنند، اما متأسفانه کنشهای این دو ضلع در برخی مواقع منجر به تضییع سرمایه ملی شده است.
استاندار هرمزگان گفت: آنچه امروز به عنوان قدرت نرم در مواجهه با دشمنان به درد ما میخورد، طراحی بازار سرمایه اجتماعی با رویکرد جدید است.
آشوری تازیانی از راهاندازی «هرمز مدیا» به عنوان یک ساختار مردمنهاد خبر داد و تصریح کرد: هرمزگان به عنوان نقطه ثقل توسعه دریامحور میتواند به هاب رسانهای منطقه جنوب کشور تبدیل شود؛ این ایده را با رئیس جمهور مطرح کردهام و ایشان با کلیت آن موافقت کردند.
استاندار هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر دستاوردهای راهبردی تنگه هرمز گفت: دستاورد تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی به اندازه ملی شدن صنعت نفت است از این رو پیشنهاد ثبت «روز کنترل هوشمند تنگه هرمز» را به تقویم ملی ارائه دادهام.
آشوری تازیانی با اشاره به حادثه تروریستی میناب، این رویداد را در ردیف جنایات جنگی آمریکا در هیروشیما و ویتنام دانست و گفت: هدف ما ثبت میناب به عنوان «سومین جنایت جنگی آمریکا» در جهان است؛ برای تحقق این هدف، ساخت یادمان و موزه بینالمللی، برگزاری فراخوان جهانی طراحی و اختصاص ۲.۶ هکتار زمین برای ساخت مدرسه «شجره طیبه» در دستور کار قرار دارد.
وی از نگارش یک رمان بینالمللی توسط نویسندهای برجسته با محوریت رسوایی آمریکا و مظلومیت مردم میناب خبر داد و افزود: این کتاب به چند زبان زنده دنیا ترجمه خواهد شد. همچنین پیشنهاد اختصاص بخشی از موزه کاخ گلستان به «موزه میناب» ارائه شده است.
استاندار هرمزگان به حضور دو هیئت خارجی در میناب در روزهای ابتدایی حادثه اشاره کرد و گفت: یک خبرنگار عراقی ساکن فلوریدا و یک شهروند آمریکایی از پنسیلوانیا از میناب بازدید کردند. به آنها گفتم شما میتوانید «سفیران حق» باشید و هر آنچه دیدید بدون سوگیری روایت کنید.
