به گزارش خبرگزاری مهر، رامین طالبی با اشاره به تصمیم مدیریت شهری برای حمایت از رانندگان تاکسی گفت: با حمایت شورای اسلامی شهر و دستور ویژه شهردار شیراز، سوخت CNG تمامی تاکسی‌های فعال در سطح شهر در جایگاه‌های تحت نظارت و مالکیت شهرداری به‌صورت رایگان عرضه می‌شود.

وی افزود: این تصمیم با هدف کاهش هزینه‌های جاری رانندگان، حمایت از معیشت فعالان حوزه حمل‌ونقل عمومی و تقویت ناوگان تاکسیرانی اتخاذ شده است.

رئیس سازمان مدیریت حمل‌ونقل مسافر شهرداری شیراز با اشاره به برنامه‌های مدیریت شهری برای توسعه خدمات جایگاه‌های سوخت بیان کرد: تلاش می‌کنیم با توسعه و تجهیز این جایگاه‌ها، دسترسی رانندگان به سوخت پاک و خدمات رفاهی تسهیل شود.

طالبی ادامه داد: زیرساخت‌های جایگاه‌های سوخت شهرداری برای ارائه خدمات شبانه‌روزی به تاکسی‌رانان آماده است و نظارت مستمر بر روند توزیع رایگان سوخت انجام می‌شود تا این خدمت با کیفیت مطلوب استمرار یابد.

وی تأکید کرد: این اقدام در راستای ارتقای بهره‌وری ناوگان حمل‌ونقل عمومی و توسعه خدمات شهری دنبال می‌شود.

