به گزارش خبرنگار مهر، عباس دلفاردی، بعد از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری فرآیند بررسی مدارک و احراز صلاحیت‌های عمومی پذیرفته‌شدگان آزمون کارشناسان رسمی دادگستری در استان کرمان، گفت: این فرآیند با هدف تسهیل امور اجرایی، رعایت شأن داوطلبان و ایجاد فرصت‌های برابر، طی روزهای ۱۴ و ۱۵ آبان‌ماه برگزار شد.

وی افزود: اجرای این فرآیند در استان کرمان، جلوه‌ای از مدیریت اثربخش، توجه به شأن و جایگاه داوطلبان، تسهیل فرآیندهای اجرایی و فراهم‌سازی فرصت‌های برابر برای بهره‌مندی همگان از امکانات و خدمات مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه است.

وی ادامه داد: این فرآیند به دستور عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و با پیگیری جوادیان، رئیس اداره سنجش و ارزیابی مرکز، به‌صورت متمرکز در استان‌های مختلف کشور جهت رفاه متقاضیان در حال برگزاری است.

دلفاردی، گفت: در این مرحله، مدارک و صلاحیت‌های عمومی ۳۲۰ نفر از پذیرفته‌شدگان آزمون کتبی کارشناسان رسمی دادگستری مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: این افراد از پذیرفته‌شدگان آزمون معوق سال ۱۴۰۲ هستند که در سال ۱۴۰۴ برگزار شد و در ۲۵ رشته‌ مختلف کارشناسی برای طی مراحل بعدی پذیرش معرفی شده‌اند.

رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان با اشاره به مراحل نهایی پذیرش تصریح کرد: پذیرفته‌شدگان نهایی بر اساس مجموع نتایج آزمون کتبی، مصاحبه عمومی و فرآیند گزینش تعیین می‌شوند و پس از طی این مراحل، وارد دوره کارآموزی خواهند شد.

وی مدت دوره کارآموزی را حداقل یک و حداکثر سه سال اعلام کرد و افزود: این دوره شامل آموزش‌های عمومی و تخصصی است که با هدف ارتقای دانش، مهارت و آمادگی حرفه‌ای کارشناسان برای انجام مسئولیت‌های قانونی و تخصصی آنان برگزار می‌شود.

نایب رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان نیز با تشریح جزئیات دوره‌های آموزشی کارآموزان گفت: آموزش‌های عمومی شامل ۲۸ ساعت آموزشی است که سرفصل‌هایی همچون کارشناسی در فرآیندهای قضایی، مسئولیت‌ها و تخلفات کارشناسان رسمی، فرآیندهای کارشناسی و مهارت‌های عمومی این حرفه را در بر می‌گیرد.

امین پسندی پور، افزود: کارآموزان پس از گذراندن موفقیت‌آمیز مراحل آموزشی، ارزیابی‌ها و دوره کارآموزی، دفترچه و پروانه کارشناسی رسمی دادگستری را دریافت خواهند کرد.