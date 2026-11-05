آرش اخوان طبسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: ثبت‌نام بیست‌وسومین دوره المپیاد ملی مهارت در رشته‌های متنوع فنی و تخصصی با هدف ایجاد فرصت برای حضور بیشتر داوطلبان، تا ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ تمدید شد.

وی ادامه داد: داوطلبان و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به درگاه‌های اینترنتی olympiad.irantvto.ir و https://skill.irantvto.ir/nsc۲۳ برای حضور در این رقابت‌ها ثبت‌نام کنند و این رویداد ملی بستر مناسبی برای شناسایی و پرورش نخبگان مهارتی جهت حضور در عرصه‌های رقابتی فراهم کرده است.

اخوان طبسی افزود: مطابق تقویم اجرایی این دوره، مرحله شهرستانی از ۲۸ آبان تا ۳ آذر، مرحله استانی در ۲۶ آذر و مرحله کشوری در بهار سال ۱۴۰۶ برگزار خواهد شد.