به گزارش خبرگزاری مهر، محمود اسپانلو در بازدید چهار ساعته از زندان گرگان و با حضور در شعبه شورای حل اختلاف زندان گرگان، روند رسیدگی به پرونده ها در این شعبه را، بررسی کرد.

رئیس کل دادگستری گلستان در حاشیه بازدید از این شعبه شورای حل اختلاف زندان گرگان گفت: سازش ۹۷ درصد پرونده های ورودی به این شعبه نشان می دهد باید استفاده از ظرفیت های شورای حل اختلاف در کاهش جمعیت کیفری استان افزایش یابد.

اسپانلو اظهار کرد: با فراهم شدن بستر ۲ شعبه دیگر شورای حل اختلاف در زندان مستقر خواهد شد تا با پادرمیانی در پرونده هایی که امکان سازش طرفین وجود دارد، زمینه آزادی محکومان مالی فراهم شود.

اسپانلو در ادامه با تأکید بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف محکومان مالی و پرونده‌های مرتبط با مهریه، بر بررسی دقیق شرایط قضایی این افراد و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای جلوگیری از بازداشت‌های غیرضروری تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره با راه اندازی سامانه ضمانت الکترونیک گفت: با افزایش استفاده از این وب سرویس، تعداد بازداشتی های کمتر از سه روز به علت طولانی شدن فرآیند بررسی وثیقه، کاهش می یابد.

در ادامه این بازدید، رئیس کل دادگستری گلستان با حضور در کانون اصلاح و تربیت استان، از بخش‌های مختلف این مرکز بازدید و ضمن گفتگو با مددجویان نوجوان، شرایط زیستی و وضعیت قضایی آنان را بررسی کرد.