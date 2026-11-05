به گزارش خبرنگار مهر، کژال حبیب‌زاده صبح پنجشنبه در یکصدوشصت‌وششمین نشست کارگروه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی استان کردستان اظهار کرد: بررسی دقیق پیامدهای زیست‌محیطی طرح‌های بزرگ معدنی و صنعتی، پیش‌شرط تصمیم‌گیری درباره فعالیت این طرح‌ها و صیانت از منابع طبیعی و اکوسیستم‌های منطقه است.

وی افزود: گزارش مربوط به فرآوری و انباشتگاه باطله طلای استان مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و به دلیل وجود نواقص و عدم انطباق کامل با شرایط موجود، برای اصلاحات اساسی به مشاور طرح بازگردانده شد.

معاون محیط‌زیست انسانی کردستان با اشاره به مصوبات این نشست بیان کرد: مقرر شد گزارش مذکور با بازنگری جامع، رفع ایرادات قبلی و تلفیق هم‌زمان ارزیابی اثرات زیست‌محیطی با برنامه‌های مدیریت محیط‌زیستی بازنویسی شود.

حبیب‌زاده با تأکید بر ضرورت رعایت هفت اصل کلیدی ابلاغی در تدوین گزارش‌ها عنوان کرد: مستندات فنی و مطالعات ارائه‌شده از سوی مشاوران و مجریان باید با استانداردها و الزامات زیست‌محیطی و همچنین شرایط واقعی منطقه انطباق داشته باشد.

وی نظارت تخصصی کارگروه ارزیابی را عاملی مهم در پیشگیری از مخاطرات زیست‌محیطی دانست و گفت: بررسی موشکافانه طرح‌های صنعتی و معدنی می‌تواند در شناسایی و کاهش ریسک‌های احتمالی و جلوگیری از آسیب به محیط‌زیست مناطق حساس نقش مؤثری داشته باشد.

معاون محیط‌زیست انسانی کردستان خاطرنشان کرد: ارزیابی مستمر طرح‌های معدنی و صنعتی و تعیین الزامات پایش زیست‌محیطی از اهداف اصلی برگزاری این نشست‌هاست.