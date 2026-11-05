به گزارش خبرنگار مهر، حسین محمودی صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران، از برنامه‌ریزی برای برپایی موکب‌ها و تأمین محل اسکان زائران در روزهای منتهی به سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) در شهر مقدس قم خبر داد.

معاون اجتماعی، فرهنگی و زیارت استانداری قم گفت: حدود ۲۰۰ موکب فرهنگی و خدماتی در این ایام در محدوده اطراف حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلام‌الله‌علیها) مستقر می‌شوند.

محمودی افزود: برای پذیرایی از زائران، حدود ۱۰ هزار تخت در واحدهای اقامتی در نظر گرفته شده و ظرفیت اسکان در مساجد، حسینیه‌ها و مراکز اقامتی مردمی نیز در مجموع به ۵۰ هزار نفرشب می‌رسد.