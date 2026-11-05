به گزارش خبرنگار مهر، بهروز قمرزاده پیش از ظهر امروز پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت راهبردی کشت برنج در تأمین امنیت غذایی و معیشت کشاورزان و با تأکید بر روند مطلوب رشد محصول در سال جاری بیان کرد: بر اساس پایش‌ها و برآوردهای کارشناسان این مدیریت، پیش‌بینی می‌شود در سال زراعی جاری بیش از ۲۰ هزار تن شلتوک از مزارع دزفول برداشت و روانه بازار مصرف گردد که این میزان تولید، گامی مؤثر در راستای خودکفایی و پایداری تولیدات بخش کشاورزی است.

وی توضیح داد: با تلاش‌های صورت‌گرفته، روند برداشت محصول بدون هیچ‌گونه مشکل خاصی انجام شده و منافع حاصل از آن پاسخگوی زحمات فراوان تولیدکنندگان عزیز خواهد بود.