  1. استانها
  2. بوشهر
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۵۷

برداشت گندم در اراضی کشاورزی شهرستان گناوه آغاز شد

گناوه- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گناوه از آغاز برداشت گندم در سطح تقریبی ۲۵ هزار هکتار از اراضی این شهرستان خبر داد.

اسماعیل رفعتی درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت برداشت گندم در شهرستان گناوه در سال جاری اظهار کرد: برداشت گندم در شهرستان گناوه از اوایل اردیبهشت‌ماه آغاز شده و تا اواسط خردادماه ادامه خواهد داشت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گناوه افزود: به منظور برداشت گندم امسال تعداد ۴۵ دستگاه کمباین سبک و سنگین در سطح مزارع شهرستان فعال شده‌اند تا روند برداشت محصول به‌صورت منظم و بدون وقفه انجام شود.

وی با اشاره به سطح زیر کشت گندم در سال زراعی جاری و پیش بینی میزان برداشت محصول بیان کرد: امسال حدود ۲۵ هزار هکتار از اراضی شهرستان گناوه زیر کشت گندم رفته است و با توجه به نزول بارش رحمت الهی و شرایط مناسب رویشی، پیش‌بینی ما برداشت حدود ۳۰ هزار تن گندم در این شهرستان است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گناوه در خصوص مراکز خرید گندم و نحوه تحویل محصول توسط کشاورزان گفت: با توجه به فعال شدن مرکز خرید سیلوی مال‌قاید، کشاورزان می‌توانند گندم برداشت‌شده خود را به این مرکز تحویل دهند،هدف ما این است که محصول کشاورزان در کوتاه‌ترین فاصله و با کمترین هزینه حمل، خریداری شود و دغدغه‌ای بابت فروش محصول نداشته باشند.

وی در خصوص وضعیت پرداخت بهای گندم امسال بیان کرد: طبق سیاست دولت در زمینه خرید تضمینی گندم از کشاورزان، پرداخت بهای گندم با عاملیت بانک کشاورزی انجام می‌شود و تلاش شده است که مطالبات کشاورزان در سریع‌ترین زمان ممکن پرداخت شود .

کد مطلب 6815762

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها