برداشت گندم در اراضی کشاورزی شهرستان گناوه آغاز شد

اسماعیل رفعتی درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت برداشت گندم در شهرستان گناوه در سال جاری اظهار کرد: برداشت گندم در شهرستان گناوه از اوایل اردیبهشت‌ماه آغاز شده و تا اواسط خردادماه ادامه خواهد داشت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گناوه افزود: به منظور برداشت گندم امسال تعداد ۴۵ دستگاه کمباین سبک و سنگین در سطح مزارع شهرستان فعال شده‌اند تا روند برداشت محصول به‌صورت منظم و بدون وقفه انجام شود.

وی با اشاره به سطح زیر کشت گندم در سال زراعی جاری و پیش بینی میزان برداشت محصول بیان کرد: امسال حدود ۲۵ هزار هکتار از اراضی شهرستان گناوه زیر کشت گندم رفته است و با توجه به نزول بارش رحمت الهی و شرایط مناسب رویشی، پیش‌بینی ما برداشت حدود ۳۰ هزار تن گندم در این شهرستان است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گناوه در خصوص مراکز خرید گندم و نحوه تحویل محصول توسط کشاورزان گفت: با توجه به فعال شدن مرکز خرید سیلوی مال‌قاید، کشاورزان می‌توانند گندم برداشت‌شده خود را به این مرکز تحویل دهند،هدف ما این است که محصول کشاورزان در کوتاه‌ترین فاصله و با کمترین هزینه حمل، خریداری شود و دغدغه‌ای بابت فروش محصول نداشته باشند.

وی در خصوص وضعیت پرداخت بهای گندم امسال بیان کرد: طبق سیاست دولت در زمینه خرید تضمینی گندم از کشاورزان، پرداخت بهای گندم با عاملیت بانک کشاورزی انجام می‌شود و تلاش شده است که مطالبات کشاورزان در سریع‌ترین زمان ممکن پرداخت شود .