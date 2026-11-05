پویا بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه خاتم‌الانبیاء (ص) شهرستان عسلویه، سه دستگاه تجهیزات ارتباطی ماهواره‌ای استارلینک که در شهر چاه‌مبارک در حال بهره‌برداری بود، شناسایی و کشف شد.

وی افزود: تجهیزات مکشوفه ضبط شده و اقدامات قانونی و بررسی‌های تکمیلی درباره نحوه تهیه، بهره‌برداری و سایر ابعاد موضوع در دستور کار قرار دارد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان عسلویه همچنین از کشف و ضبط ۱۲ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در شهر نخل‌تقی خبر داد و گفت: این تجهیزات در یکی از نقاط شهر به‌صورت متمرکز و مزرعه‌ای مورد استفاده قرار می‌گرفت.

بخشی تصریح کرد: پس از انجام هماهنگی‌های لازم و با دستور دادستانی، دستگاه‌های استخراج رمزارز توسط نیروهای سپاه ضبط و به محل امن منتقل شد.

وی با تأکید بر پیگیری قانونی هر دو پرونده خاطرنشان کرد: بررسی‌های تکمیلی درباره ابعاد مختلف این موارد ادامه دارد و اطلاعات بیشتر متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.