به گزارش خبرگزاری مهر، مراد آبیار، در همایش دهیاران شهرستان ریگان با اشاره به جایگاه و نقش دهیاران در مدیریت امور روستاها اظهار کرد: دهیاران به‌عنوان نمایندگان اجرایی دولت در سطح روستاها، نقش مهمی در شناسایی مشکلات، پیگیری مطالبات مردمی و فراهم‌کردن زمینه توسعه و پیشرفت مناطق روستایی بر عهده دارند.

وی افزود: دهیاران باید با شناخت دقیق مسائل و نیازهای مردم، مشکلات روستاها را به‌صورت مستمر شناسایی و برای رفع آن‌ها از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی شهرستان استفاده کنند.

فرماندار ریگان با تأکید بر ضرورت ارتباط نزدیک دهیاران با مردم تصریح کرد: حضور مستمر در میان اهالی روستا، شنیدن دغدغه‌ها و مطالبات مردم و اولویت‌بندی مشکلات از وظایف مهم دهیاران است و انتظار می‌رود پیگیری مسائل تا حصول نتیجه با جدیت دنبال شود.

آبیار، همچنین با اشاره به ضرورت مدیریت بهینه منابع انرژی، بر نقش دهیاران در فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی در مناطق روستایی تأکید کرد و گفت: دهیاران باید با آگاهی‌بخشی به مردم و نظارت بر نحوه مصرف، در مدیریت انرژی و جلوگیری از هدررفت منابع همکاری لازم را داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سرشماری نفوس و مسکن ثبت‌مبنا ۱۴۰۵ اشاره کرد و خواستار همکاری همه‌جانبه دهیاران با مأموران اجرای این طرح شد.

فرماندار شهرستان ریگان خاطرنشان کرد: دهیاران باید با اطلاع‌رسانی مناسب به اهالی روستاها و فراهم‌کردن زمینه مشارکت و همکاری مردم، مأموران سرشماری را در اجرای دقیق و مطلوب این طرح همراهی کنند.

این همایش در راستای بررسی مسائل روستاها، تقویت تعامل میان دهیاران و مدیران اجرایی و پیگیری مطالبات مردم مناطق روستایی شهرستان ریگان برگزار شد.