به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر ذاکری‌ هرندی، پیش از ظهر دوشنبه در جریان سفر به شهرستان جیرفت، در مراسم قرعه‌کشی زمین‌های مسکونی فاز دوم سایت نارنج حضور یافت تا ۸۳ قطعه زمین به ۲۴۹ متقاضی واجد شرایط واگذار شود.

وی با اشاره به اهمیت تأمین مسکن برای جمعیت جوان و خانواده‌های فاقد سرپناه اظهار کرد: نیاز مردم جنوب استان به مسکن، به‌ویژه جوانان و خانواده‌های دهک‌های پایین درآمدی، از اولویت‌های دولت چهاردهم و مدیریت استان است و برنامه‌ریزی برای پاسخ‌گویی به این نیاز با استفاده از ظرفیت‌های موجود ادامه دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با بیان اینکه چندین سایت مسکن در جیرفت در حال اجراست، افزود: در حال حاضر عملیات اجرایی شش سایت در این شهر دنبال می‌شود و برای چهار سایت دیگر نیز برنامه‌ریزی شده است. یکی از این طرح‌ها، سایت هزار هکتاری است که ظرفیت قابل‌توجهی برای تأمین زمین و اجرای طرح‌های مسکن در منطقه ایجاد می‌کند.

ذاکری‌هرندی، با اشاره به وسعت سایت نارنج گفت: این مجموعه در محدوده‌ای نزدیک به ۶۵۰ هکتار طراحی شده و ظرفیت آماده‌سازی حدود هشت‌هزار قطعه زمین را دارد که نشان‌دهنده توجه مدیریت استان به نیازهای سکونتی جنوب کرمان است.

الحاق ۵۴۰۰ هکتار زمین به محدوده شهرهای استان کرمان

وی در تشریح عملکرد استان در حوزه تأمین زمین بیان کرد: طی دو سال گذشته، حدود پنج‌هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی واقع در حریم شهرهای استان، با هدف افزایش ظرفیت تأمین زمین برای اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به محدوده شهرها الحاق شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان تأکید کرد: تأمین زمین برای خانواده‌های مشمول قانون جوانی جمعیت در کنار اجرای طرح‌های مسکن ملی، از محورهای اصلی سیاست عمرانی استان است و اقدامات انجام‌شده با هدف پاسخ‌گویی به تقاضای مسکن و تسهیل دسترسی خانوارها به زمین دنبال می‌شود.

تأمین زمین برای ۳۶۵۰ خانواده شهید تا پایان سال

ذاکری‌هرندی، همچنین از برنامه‌ریزی برای تأمین زمین سه‌هزار و ۶۵۰ خانواده شهید در استان خبر داد و گفت: تعیین تکلیف مطالبات چندین‌ساله خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران در دستور کار مدیریت استان قرار گرفته و فرآیند واگذاری اراضی به مشمولان بر اساس برنامه زمان‌بندی دنبال می‌شود.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، در پایان آبان‌ماه هزار و ۵۰۰ قطعه زمین در شهر کرمان وارد مرحله قرعه‌کشی می‌شود و پس از طی مراحل قانونی، قرارداد واگذاری به نام خانواده‌های واجد شرایط منعقد خواهد شد. تعیین تکلیف و قرعه‌کشی برای سایر مشمولان نیز تا پایان دی‌ماه برنامه‌ریزی شده است.

واگذاری ۱۴ هزار قطعه زمین جوانی جمعیت و ۲۶۷۹ واحد مسکن ملی

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با اشاره به آخرین وضعیت اجرای طرح‌های تأمین مسکن در استان اظهار کرد: از آغاز اجرای طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تاکنون، ۱۴ هزار قطعه زمین به متقاضیان واجد شرایط واگذار شده است.

وی ادامه داد: در حوزه نهضت ملی مسکن نیز تاکنون دو هزار و ۶۷۹ واحد به متقاضیان واگذار شده و هزار و ۴۶۰ واحد دیگر در مرحله آماده‌سازی برای واگذاری قرار دارد. این واحدها در مجموعه‌هایی از جمله بلدالامین، شهرک کوهسار، سیرجان و شهرک همت پیش‌بینی شده‌اند.

ذاکری‌هرندی، با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف پروژه‌های معوق مسکن گفت: رویکرد مدیریت استان، تبدیل ظرفیت‌های ایجادشده به واحدهای قابل‌تحویل و کاهش زمان انتظار متقاضیان است؛ به‌ویژه جوانان و خانواده‌هایی که سال‌ها در انتظار خانه‌دار شدن بوده‌اند.

ساخت ۱۷ هزار و ۶۹۰ واحد مسکن روستایی

وی با تشریح برنامه‌های استان کرمان در حوزه مسکن روستایی افزود: طی دو سال گذشته، ساخت ۱۷ هزار و ۶۹۰ واحد مسکونی با زیربنای حدود ۶۰ تا ۷۰ مترمربع در روستاهای استان با استفاده از تسهیلات قرض‌الحسنه و مشارکت سرمایه‌گذاران در دستور کار قرار گرفته است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان توسعه زیرساخت‌ها را از الزامات اجرای طرح‌های مسکن روستایی دانست و گفت: هم‌زمان با اجرای برنامه‌های تأمین مسکن، حدود شش میلیون مترمربع عملیات آسفالت در معابر و محدوده‌های مرتبط با مجموعه‌های مسکونی روستایی انجام شده است که در بهبود دسترسی و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان نقش دارد.

ذاکری‌هرندی، تأکید کرد: حمایت از خانوارهای کم‌برخوردار، به‌ویژه دهک‌های یک تا چهار، در کنار تأمین مسکن برای جوانان و خانواده‌های مشمول قانون جوانی جمعیت، از اولویت‌های مدیریت استان است و این برنامه‌ها با استفاده از تسهیلات حمایتی، مشارکت سرمایه‌گذاران و همکاری دستگاه‌های اجرایی دنبال می‌شود.

فعال‌شدن سه فاز پروژه بلدالامین پس از هشت سال

وی در ادامه با اشاره به روند اجرای پروژه بلدالامین کرمان اظهار کرد: این پروژه که حدود هشت سال با بلاتکلیفی مواجه بود، از بهمن‌ماه سال گذشته وارد مرحله جدیدی از فعالیت اجرایی شد و اکنون هر سه فاز آن فعال است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان افزود: در حال حاضر بیش از ۸۰۰ کارگر، مهندس و استادکار در این پروژه مشغول فعالیت هستند و حدود ۶۰۰ واحد نیز در شمار واحدهای آماده تحویل قرار دارد که تکمیل برخی زیرساخت‌ها، از جمله گازرسانی و شبکه فاضلاب، در آن‌ها دنبال می‌شود.

ذاکری‌هرندی، با بیان اینکه زیرساخت‌های آب و برق این مجموعه اجرا شده است، تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، واحدهای باقی‌مانده پروژه نیز تا پایان سال ۱۴۰۶ تکمیل و به متقاضیان تحویل خواهد شد.

ساماندهی تعاونی‌های مسکن بلاتکلیف

وی همچنین از پیگیری برای تعیین تکلیف تعاونی‌های مسکن بلاتکلیف در حریم شهر کرمان خبر داد و گفت: با برگزاری نشست‌های کارشناسی و هماهنگی دستگاه‌های مسئول، ساماندهی تعاونی‌های واجد شرایط با رعایت ضوابط قانونی در دستور کار قرار گرفته است.

ذاکری‌هرندی، با اشاره به مشکلات برخی تعاونی‌ها در زمینه تعیین تکلیف اراضی اظهار کرد: تصمیم‌گیری درباره این اراضی باید پس از بررسی وضعیت هر تعاونی و بر اساس مقررات قانونی، از جمله تبصره یک ماده یک قانون زمین شهری، انجام شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان در پایان تأکید کرد: سیاست مدیریت استان، توسعه هم‌زمان ظرفیت تأمین زمین، تکمیل پروژه‌های مسکن، رفع موانع قانونی و اجرایی و تقویت زیرساخت‌های شهری و روستایی است تا زمینه دسترسی عادلانه‌تر مردم، به‌ویژه جوانان، خانواده‌های معظم شهدا و خانوارهای کم‌درآمد، به مسکن مناسب فراهم شود.