به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، افزایش بی‌سابقه قیمت گازوئیل در آمریکا و اروپا، ایالات‌متحده را بر آن داشته است تا به‌منظور مهار تورم سوخت، گزینه‌ی ممنوعیت صادرات گازوئیل را روی میز بررسی قرار دهد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، از این اقدام حمایت کرده است؛ این در حالی است که نامزدهای جمهوری‌خواه در آستانه رقابت‌های انتخاباتی ماه نوامبر، فشارها برای اجرای این سیاست به‌منظور کنترل قیمت‌های بی‌سابقه را افزایش داده‌اند.

تحلیلگران ریشه اصلی این بحران را در تنش‌های ژئوپلیتیک جست‌وجو می‌کنند. درگیری‌های نظامی در منطقه میان آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران و همچنین جنگ روسیه و اوکراین، منجر به کاهش شدید صادرات تولیدکنندگان بزرگ جهان از جمله روسیه، عربستان سعودی و امارات‌متحده عربی شده و بهای گازوئیل را در آمریکا و اروپا به سطوح بی‌سابقه‌ای رسانده است. در همین حال، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است که دولت در حال بررسی امکان‌سنجی این ممنوعیت و ارزیابی کارآمدی اجرای کامل یا جزئی آن است.

هم‌زمان با تلاش جمهوری‌خواهان برای حفظ اکثریت کرسی‌ها در کنگره در انتخابات سوم نوامبر (۱۲ آبان)، افزایش قیمت سوخت به نقطه ضعفی برای دولت بدل شده است. در همین راستا، چند نامزد جمهوری‌خواه در رقابتی‌ترین حوزه‌های انتخابی، ازجمله دن سالیوان (سناتور آلاسکا)، اشلی هینسون (نماینده آیووا در سنا) و مایک راجرز (نامزد سنا از میشیگان)، از دولت خواسته‌اند این ممنوعیت را اعمال کند. سالیوان با تأکید بر لزوم اولویت‌بخشی به خانواده‌های آمریکایی گفت: «سوخت تولیدشده در آمریکا باید برای مصرف داخلی باشد تا بتوانیم پیش از فصل زمستان، مخازن ذخیره‌سازی را بازسازی کنیم.»

با این حال، این تصمیم با هشدارهای جدی مقام‌های ارشد انرژی دولت روبه‌رو شده است. کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، نسبت به تأثیر منفی این اقدام بر مناطق ساحلی و کاهش عرضه به متحدان اروپایی هشدار داد و تصریح کرد: «اعمال ممنوعیت سبب انباشت مازاد گازوئیل در سواحل خلیج مکزیک و ترغیب پالایشگاه‌ها به کاهش نرخ تولید می‌شود که در نهایت بنزین را نیز کمیاب خواهد کرد. ما به عرضه بیشتر نیاز داریم، نه کمتر.»

داگ برگام، وزیر کشور آمریکا نیز ضمن ابراز تردید در مورد تأثیر این اقدام بر کاهش قیمت‌ها، نسبت به احتمال واکنش تلافی‌جویانه کشورهای صادرکننده انرژی هشدار داد؛ کشورهایی که ایالت‌هایی نظیر کالیفرنیا به واردات از آن‌ها وابسته‌اند. فعالان صنعت نفت نیز به جمع مخالفان پیوسته‌اند؛ تاد استیپلز، رئیس انجمن تجاری نفت و گاز طبیعی تگزاس (TXOGA)، معتقد است این اقدام به مشاغل داخلی آسیب زده، کمبود سوخت ایجاد می‌کند و با اجبار متحدان آمریکا به واردات از چین و روسیه، قدرت را به رقبای جهانی واگذار خواهد کرد.

در نهایت، تحلیلگران بازار انرژی از جمله جیم میچل، مدیر بخش تحلیل معامله‌های نفتی در شرکت وود مکنزی، تأکید دارند که هرچند ممنوعیت صادرات ممکن است قیمت‌ها را در سواحل خلیج مکزیک به‌طور موقت کاهش دهد، اما این اقدام عرضه به اروپا را که به صادرات آمریکا به‌شدت وابسته است، با بحران جدی روبه‌رو کرده و برای متحدان آمریکا بسیار زیان‌آور خواهد بود.