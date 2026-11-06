به گزارش خبرنگار مهر، برادران گرایی پس از حدود دو سال دوری از ترکیب جهانی تیم ملی کشتی فرنگی ایران، در رقابت‌های لیگ روسیه (PWL) روی تشک می‌روند.

محمدعلی گرایی در وزن ۸۲ کیلوگرم به مصاف بردیموراتوف ازبکستانی می‌رود و محمدرضا گرایی نیز در وزن ۷۷ کیلوگرم با آسکروف روس، دارنده مدال طلای جوانان جهان، رقابت خواهد کرد.

این دو کشتی‌گیر که طی سال‌های گذشته از چهره‌های افتخارآفرین کشتی فرنگی ایران بوده‌اند، حدود دو سال است در ترکیب جهانی تیم ملی حضور نداشته و از رقابت‌های مهم بین‌المللی دور بوده‌اند.

رقابت‌های لیگ کشتی روسیه (PWL) روز شنبه ۱۶ آبان‌ماه به میزبانی مسکو برگزار می‌شود.