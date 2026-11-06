به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، در بررسیهای نظارتی انجامشده مشخص شده است تعدادی از محصولات بهداشت بدن، محصولات ضدتعریق، صابونها، شامپوهای بدن، خمیردندانها و مسواکها بدون دریافت مجوزهای قانونی در بازار توزیع میشوند.
اسامی محصولات غیرمجاز
▪️صابون
▫️HIMALAYA
▪️کرم ضدتعریق و خوشبوکننده بدن
▫️SHAHED ALASAL
▪️ شامپو بدن
▫️SAIRO – SHOWER GEL
▪️ دئودورانت ضدتعریق
▫️GILLETTE – ANTI PERSPIRANT DEODORANT
▪️ صابون زیبایی
▫️ BERG – BEAUTY SOAP
▪️ کرم مرطوبکننده
▫️ BIOAQUA – MOISTURIZING CREAM
▪️ کرم زیبایی
▫️PARLEY – BEAUTY CREAM
▪️ کرم زیبایی
▫️UJOOBA – BEAUTY CREAM
▪️ رولان پودری ضدتعریق
▫️ SEDUM – ANTI PERSPIRANT POWDER
▪️ خمیردندان
▫️ PEROXICARE – COLGAT
▪️ مسواک
▫️BELLO – GRAND BRODGE – TOOTHBRUSH
▪️ عرقگیر عربی
▫️ معرکه
سازمان غذا و دارو نسبت به مصرف این فرآوردهها هشدار داده و اعلام کرد استفاده از محصولات فاقد مجوز میتواند سلامت مصرفکنندگان را به خطر اندازد.
شهروندان از خرید این محصولات خودداری کرده و موارد عرضه آنها را به مراجع نظارتی گزارش کنند.
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