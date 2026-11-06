به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، در بررسی‌های نظارتی انجام‌شده مشخص شده است تعدادی از محصولات بهداشت بدن، محصولات ضدتعریق، صابون‌ها، شامپوهای بدن، خمیردندان‌ها و مسواک‌ها بدون دریافت مجوزهای قانونی در بازار توزیع می‌شوند.

اسامی محصولات غیرمجاز

▪️صابون

▫️HIMALAYA

▪️کرم ضدتعریق و خوشبوکننده بدن

▫️SHAHED ALASAL

▪️ شامپو بدن

▫️SAIRO – SHOWER GEL

▪️ دئودورانت ضدتعریق

▫️GILLETTE – ANTI PERSPIRANT DEODORANT

▪️ صابون زیبایی

▫️ BERG – BEAUTY SOAP

▪️ کرم مرطوب‌کننده

▫️ BIOAQUA – MOISTURIZING CREAM

▪️ کرم زیبایی

▫️PARLEY – BEAUTY CREAM

▪️ کرم زیبایی

▫️UJOOBA – BEAUTY CREAM

▪️ رولان پودری ضدتعریق

▫️ SEDUM – ANTI PERSPIRANT POWDER

▪️ خمیردندان

▫️ PEROXICARE – COLGAT

▪️ مسواک

▫️BELLO – GRAND BRODGE – TOOTHBRUSH

▪️ عرق‌گیر عربی

▫️ معرکه

سازمان غذا و دارو نسبت به مصرف این فرآورده‌ها هشدار داده و اعلام کرد استفاده از محصولات فاقد مجوز می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را به خطر اندازد.

شهروندان از خرید این محصولات خودداری کرده و موارد عرضه آن‌ها را به مراجع نظارتی گزارش کنند.