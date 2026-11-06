داریوش لهراسبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در جریان بازدید از روند اجرای عملیات آسفالت حیاط دبیرستان دخترانه دوره اول و دوم متوسطه استعدادهای درخشان فرزانگان، اظهار کرد: اجرای نهضت آسفالت مدارس با هدف بهسازی و نوسازی فضاهای آموزشی و با پیگیری مستمر مدیریت آموزش و پرورش شهرستان و همراهی دفتر نوسازی مدارس غرب مازندران دنبال می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این حوزه افزود: در سایه تعامل و همکاری مجموعه آموزش و پرورش و نوسازی مدارس غرب مازندران، طی دو سال اخیر بیش از ۲۰ هزار مترمربع از محوطه مدارس نوشهر آسفالت شده است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان نوشهر با تأکید بر ضرورت ایجاد فضاهای آموزشی ایمن و استاندارد، بیان کرد: ساماندهی و بهسازی حیاط مدارس علاوه بر افزایش ایمنی و زیبایی محیط، شرایط مناسب‌تری برای فعالیت‌های آموزشی، پرورشی و حضور بانشاط دانش‌آموزان فراهم می‌کند.

لهراسبی خاطرنشان کرد: نهضت آسفالت مدارس شهرستان در قالب برنامه‌های عمرانی آموزش و پرورش و با هدف ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی و فراهم کردن محیطی مطلوب برای دانش‌آموزان ادامه خواهد یافت.

بیش 130 مدرسه در نوشهر فعال است.