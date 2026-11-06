به گزارش خبرگزاری مهر ، منصور انوری متولد سال ۱۳۳۴ در یکی از روستاهای نیشابور بود که بیش از سی سال از عمرش را صرف روایت تاریخ معاصر ایران و دفاع مقدس کرد.

نویسنده‌ای که نامش با یکی از بلندترین رمان‌های جنگ و انقلاب، مجموعه دوازده جلدی «جاده جنگ» گره خورده است. رمانی که تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران را مرور می‌کند.

مجموعه زندگینامه شهدا به نام «قربانگاه عشق»، «از عشق‌آباد تا عشق‌آباد»، «قلب تپنده» و «بر فراز آشیانه عنقا» در کنار متن مجموعه‌های تلویزیونی متعدد از جمله آثار اوست.

وی همچنین برگزیده جایزه‌های کتاب سال، جلال آل احمد، کتاب فصل و قلم زرین بود و درسال‌های اخیر با وجود بیماری فعالیت فرهنگی و ادبی خود را ترک نکرد.