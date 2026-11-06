به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پورسان صبح جمعه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به وقوع حریق در یک واحد مسکونی در جاده چمخاله شهرستان لنگرود اظهار کرد: این حادثه ساعت ۸ صبح امروز به مرکز ارتباطات اورژانس گیلان گزارش شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، دو دستگاه آمبولانس از نزدیک‌ترین پایگاه‌های اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس گیلان با بیان اینکه هنگام وقوع آتش‌سوزی دو کودک چهار و ۶ ساله در یکی از اتاق‌های منزل حضور داشتند، گفت: متأسفانه کودک چهار ساله به دلیل خفگی ناشی از استنشاق دود، در محل حادثه جان باخت.

پورسان ادامه داد: کودک ۶ ساله نیز که وضعیت بالینی ناپایداری داشت، پس از انجام اقدامات درمانی و مراقبت‌های پیش‌بیمارستانی توسط کارشناسان اورژانس، برای ادامه درمان به بیمارستان منتقل شد.

وی با اشاره به اینکه علت وقوع این حادثه مشخص نیست، تصریح کرد: بررسی‌های لازم از سوی مراجع ذی‌صلاح برای مشخص شدن علت حریق در حال انجام است.