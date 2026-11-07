به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام صادق مقدسی، شامگاه شنبه در دویست و پنجاه و دومین تجمع مردم لنگرود، با اشاره به ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، این بانوی بزرگ اسلام را الگوی آزادگی، شجاعت و دفاع از ولایت دانست و اظهار کرد: در مکتب اهل‌بیت (ع) آموخته‌ایم که در مسیر دفاع از ولایت، تنها به سخن و شعار اکتفا نکنیم، بلکه در عمل نیز پای آرمان‌های خود بایستیم.

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به رفتار جناب حر بن یزید ریاحی در واقعه کربلا افزود: یکی از درس‌های مهمی که از زندگی حر می‌آموزیم، ادب و معرفت او در برابر امام حسین (ع) است. هنگامی که حر در برابر امام قرار گرفت، امام حسین (ع) با جمله‌ای محبت‌آمیز از مادرش یاد کرد و حر نیز در پاسخ، به جایگاه والای مادر امام اشاره کرد.

مقدسی با بیان اینکه ادب حر در برابر امام حسین (ع) زمینه‌ساز نجات و رستگاری او شد، گفت: حر زمانی آزادگی خود را به اثبات رساند که در مسیر دفاع از امام حسین (ع) ایستاد و نخستین کسانی بود که در میدان جهاد به شهادت رسید.

حضرت زهرا (س)، الگوی آزادگی و ایستادگی است

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س) در مکتب اسلام تصریح کرد: حضرت زهرا (س) سرمشق همه آزادگان عالم است و مکتب ایشان به ما آموخته که در برابر ظلم و ستم سکوت نکنیم.

وی با انتقاد از رفتار و سیاست‌های دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار کرد: کسانی که ادعای قدرت و هدایت فرهنگی جهان را دارند، خود در رفتار با ملت‌ها و کشورهای دیگر، اصول انسانی و اخلاقی را زیر پا می‌گذارند. این گستاخی‌ها نشان می‌دهد که ادعاهای آنان با رفتارشان هیچ تناسبی ندارد.

مقدسی با تأکید بر اینکه نباید رفتار دولت آمریکا را به همه مردم این کشور تعمیم داد، افزود: بسیاری از مردم آمریکا نیز با ظلم و سیاست‌های استکباری مخالف هستند و خواهان آرامش و آسایش‌اند. ما میان مردم و حاکمیت‌های مستکبر تفاوت قائلیم و امیدواریم ملت‌ها در برابر ظلم و بی‌عدالتی ایستادگی کنند.

فاطمه؛ نامی که یادآور محبت و نجات است

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم (ص) درباره نام حضرت فاطمه زهرا (س) بیان کرد: پیامبر اکرم (ص) در پاسخ به پرسش امیرالمؤمنین علی (ع) درباره علت نامگذاری حضرت زهرا (س) به فاطمه فرمودند که این نام به معنای بازداشته‌شدن و نجات‌یافتن است.

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به جایگاه محبت حضرت زهرا (س) در زندگی مؤمنان گفت: محبت حضرت زهرا (س) باید در دل انسان‌ها زنده و مستحکم باشد. مرحوم فلسفی، خطیب توانمند، به یکی از عالمان دینی سفارش کرده بود که درباره حضرت زهرا (س) منبر برود، زیرا احساس می‌کرد محبتش به آن حضرت نیازمند تقویت است.

مقدسی با اشاره به روایاتی درباره شفاعت حضرت زهرا (س) در روز قیامت افزود: شیعیان اهل‌بیت (ع) باید به این مکتب افتخار کنند؛ مکتبی که علاوه بر محبت، درس شجاعت، آزادگی و مسئولیت‌پذیری در برابر ولایت را به انسان می‌آموزد.

حضرت زهرا (س) برای دفاع از ولایت سپر بلا شد

وی با اشاره به مظلومیت حضرت فاطمه زهرا (س) و حوادث پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) گفت: حضرت زهرا (س) برای دفاع از ولایت، خود را سپر بلا قرار داد. ایشان در مسیر دفاع از امیرالمؤمنین علی (ع) ایستادگی کرد و اجازه نداد حریم ولایت بی‌دفاع بماند.

مقدسی با بیان اینکه دفاع از ولایت تنها با فریاد زدن و هزینه‌کردن مال محقق نمی‌شود، اظهار کرد: حضرت زهرا (س) به ما آموخت که برای دفاع از ولایت باید از خودگذشتگی داشت؛ آن حضرت در سخت‌ترین شرایط نیز دغدغه‌اش حفظ جایگاه ولایت و دفاع از امیرالمؤمنین (ع) بود.

وی ادامه داد: در روایت‌های تاریخی آمده است که پس از آن حوادث، هنگامی که حضرت زهرا (س) به هوش آمدند، نخستین پرسش ایشان درباره امیرالمؤمنین علی (ع) بود و می‌پرسیدند علی کجاست؟

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به تلاش‌های حضرت زهرا (س) برای دفاع از ولایت افزود: در تاریخ نقل شده است که امیرالمؤمنین علی (ع)، حضرت زهرا (س) را شبانه سوار بر مرکب می‌کردند و برای دعوت و یادآوری مسئولیت اصحاب، به در خانه آنان می‌رفتند.

دفاع از ولایت، مسئولیتی فراتر از شعار است

مقدسی با تأکید بر ضرورت شناخت تفاوت میان ولایت و خلافت خاطرنشان کرد: یکی از تفاوت‌های اساسی نگاه شیعی به مسئله امامت و ولایت، توجه به جایگاه حقیقی امام و ضرورت تبعیت از اوست. ما باید این آموزه را از سیره حضرت زهرا (س) بیاموزیم.

وی با اشاره به ایثار و فداکاری شهدای انقلاب اسلامی و مدافعان کشور گفت: امروز نیز بسیاری از مردم و جوانان آماده‌اند برای دفاع از نظام و آرمان‌های خود جانفشانی کنند؛ همان‌گونه که دوستان شهید ما در این مسیر جان خود را تقدیم کردند و برخی خانواده‌ها حتی فرصت دیدار دوباره با پیکر فرزندانشان را نیافتند.

این استاد حوزه و دانشگاه در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ فرهنگ فاطمی و تداوم مسیر دفاع از ولایت بیان کرد: افتخار ما زندگی در مکتبی است که به ما شجاعت، آزادگی و ایستادگی آموخته است؛ مکتبی که در آن دفاع از ولایت تنها یک ادعا نیست، بلکه مسئولیتی است که باید در عمل به آن پایبند باشیم.