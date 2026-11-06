به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حبیب پهلوزاده در خطبه‌های نماز جمعه اهرم با اشاره به سالروز عملیات ذوالفقاری و بیرون راندن نیروهای بعثی از آبادان اظهار کرد: این عملیات از نخستین پیروزی‌های ملت ایران در دوران دفاع مقدس بود که با ایمان، انگیزه الهی و فداکاری مردم آبادان و هدایت آیت‌الله جمی به دست آمد.

وی با اشاره به نقش مردم تنگستان در مبارزه با استعمار و دوران دفاع مقدس افزود: همراهی مردم با روحانیت مجاهد و نقش‌آفرینی آنان در مقاطع حساس تاریخی، بیانگر روحیه ولایتمداری و مجاهدت مردم این منطقه است.

امام جمعه اهرم در ادامه با اشاره به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره به‌روزرسانی بانک اهداف و آمادگی نیروهای مسلح در برابر تهدیدها تصریح کرد: هر سطح و نوعی از تهدید باید با پاسخی فوری و اثرگذار مواجه شود و این رویکرد، ضرورت بازنگری در معماری بازدارندگی کشور را نشان می‌دهد.

پهلوزاده با استناد به آیه ۶۰ سوره انفال درباره ضرورت آمادگی در برابر دشمن گفت: بازدارندگی مؤثر باید بر سه محور قدرت حداکثری، پاسخ سریع و مؤثر و برخورداری از توان مقابله در گستره جغرافیایی متناسب با تهدیدها استوار باشد.

وی ادامه داد: مردم ایران ضمن حمایت از نیروهای مسلح، خواستار ایجاد بازدارندگی قاطع و پایدار در برابر دشمن هستند و تحقق این مطالبه به ارتقای فناوری‌های دفاعی و توسعه توانمندی‌هایی نیاز دارد که محاسبات دشمن برای تجاوز و تهدید را با شکست مواجه کند.

ضرورت پیشرفت علمی و فناوری برای تقویت بازدارندگی

امام جمعه اهرم با تأکید بر اینکه استمرار راهبرد قوی‌تر شدن ایران، مسیر دستیابی به بازدارندگی پایدار است، بیان کرد: همراهی رهبر معظم انقلاب اسلامی با دانشجویان و نخبگان علمی نیز بر ضرورت عبور از قله‌های فعلی علم و فناوری و به چالش کشیدن ابزارها و نقشه‌های دشمن مبتنی بر دانش روز تأکید دارد.

وی با اشاره به پیشرفت‌های دفاعی کشور در حوزه‌هایی مانند پهپادها و تجهیزات نظامی افزود: تجربه‌های به‌دست‌آمده نشان داده است که با اتکا به دانش داخلی، می‌توان فناوری‌های پیشرفته نظامی را شناسایی، مهندسی معکوس و راهکارهای مقابله با آنها را توسعه داد.

پهلوزاده با اشاره به تحولات منطقه‌ای خطاب به کشورهای همسایه و همسو گفت: امنیت پایدار را نمی‌توان صرفاً از طریق اتکا به پیمان‌های نظامی و قدرت‌های خارجی تأمین کرد؛ چراکه کشوری که قادر به تأمین امنیت خود نیست، نمی‌تواند ضامن امنیت دیگران باشد.

وی درباره هم‌زمانی تحولات سیاسی آمریکا و رژیم صهیونیستی با شرایط جنگی منطقه نیز اظهار کرد: این تحولات ممکن است بر زمان و شیوه تصمیم‌گیری‌های نظامی آنها اثر بگذارد، اما نباید آن را به معنای عقب‌نشینی یا تغییر راهبرد دشمن تلقی کرد.

انتقاد از معطل ماندن اقتصاد در انتظار تحولات آمریکا

امام جمعه اهرم با انتقاد از نگاه برخی جریان‌های سیاسی به انتخابات آمریکا افزود: نباید اقتصاد کشور را به تحولات انتخاباتی این کشور یا احتمال تغییر دولت و حزب حاکم گره زد. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در پیام ۱۳ آبان تأکید کردند که امید بستن به تغییر رفتار آمریکا یا تغییر جناح سیاسی حاکم بر آن و تصور امکان منصرف کردن این کشور از دشمنی با ایران از طریق امتیازدهی، تصوری نادرست است.

وی ادامه داد: مسئله اصلی در ارزیابی تحولات آمریکا و رژیم صهیونیستی، ناکامی آنها در دستیابی به اهدافشان در برابر ملت ایران و مقاومت منطقه است. این ناکامی‌ها نشان می‌دهد که قدرت و ایستادگی ملت ایران می‌تواند محاسبات نظام سلطه را تغییر دهد.

پهلوزاده همچنین با اشاره به برخوردهای خشونت‌آمیز با دانش‌آموزان و دانشجویان معترض در فرانسه گفت: برخوردهای سخت با معترضان در کشورهای مدعی آزادی، در مواردی با سکوت یا توجیه همراه می‌شود، در حالی که همین رفتارها در کشورهای دیگر با عنوان سرکوب و دیکتاتوری مورد انتقاد قرار می‌گیرد.

ضرورت برخورد با عوامل تضعیف ارزش پول ملی

امام جمعه اهرم در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور، حفظ ارزش پول ملی و مقابله با عوامل بی‌ثباتی بازار ارز را از اولویت‌های مهم دانست و گفت: مجلس باید با رصد و نظارت جدی و استفاده از ابزارهای قانونی خود و قوه قضائیه نیز با رسیدگی به تخلفات و برخورد با عوامل تضعیف ارزش پول ملی، این موضوع را پیگیری کنند.

وی با طرح پرسش‌هایی درباره تخصیص ارز برای واردات کالاها و خودروهای گران‌قیمت اظهار کرد: باید روشن شود این میزان تخصیص ارز برای واردات کالاهای غیرضروری با چه توجیهی انجام می‌شود، در حالی که جوانان برای دریافت تسهیلات اشتغال با موانع متعدد اداری و فرایندهای دشوار مواجه هستند.

پهلوزاده با انتقاد از برخی تصمیم‌ها درباره محدود کردن مصرف انرژی در مراکز فرهنگی به منظور جلوگیری از توقف تولید افزود: اگر حمایت از تولید اولویت دارد، باید پیش از رسیدن به مرحله قطع گاز و برق، با واردات بی‌رویه کالاهای غیرضروری، تخصیص‌های نامتوازن ارز و افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها مقابله شود.

وی خواستار اصلاح ساختار مدیریتی و رفع موانع تولید شد و گفت: باید مدیران ناکارآمد از مسئولیت‌ها کنار گذاشته شوند، وزارتخانه‌های بدون متولی تعیین تکلیف شوند و قوانین اضافی و دست‌وپاگیر از مسیر فعالیت تولیدکنندگان برداشته شود تا زمینه برای نقش‌آفرینی جوانان و رونق تولید فراهم شود.

امام جمعه اهرم در پایان از خدمات مدیر اداره ورزش و جوانان شهرستان تنگستان در چهار سال گذشته قدردانی کرد و درگذشت دکتر ماحوزی را به خانواده وی، جامعه دانشگاهی و مردم تنگستان تسلیت گفت. وی از تلاش‌های این استاد دانشگاه در مسیر اعتلای زبان و ادبیات فارسی یاد کرد.