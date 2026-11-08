علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تداوم فعالیت سامانه بارشی در جو استان کرمانشاه اظهار کرد: هوای استان تا صبح فردا (دوشنبه) در اغلب ساعات نیمه‌ابری تا ابری خواهد بود و در برخی مقاطع وزش باد، بارندگی و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در ارتفاعات استان احتمال بارش برف به شکل رگبار و در برخی نقاط نیز وقوع مه صبحگاهی وجود دارد و بارش‌ها در نیمه غربی و مناطق شمالی استان از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به احتمال بروز پدیده‌های جوی همراه با بارندگی‌ها بیان کرد: در برخی مناطق احتمال وقوع رگبار تگرگ و آبگرفتگی معابر عمومی نیز وجود دارد.

زورآوند ادامه داد: با خروج سامانه بارشی از جو استان، از ظهر دوشنبه تا پایان هفته پدیده‌هایی همچون رشد ابر در برخی ساعات، وزش باد ملایم و مه صبحگاهی در روز سه‌شنبه، شرایط جوی غالب در استان خواهد بود.

وی همچنین از روند کاهشی دمای شبانه در روزهای آینده خبر داد و گفت: حداقل دمای هوا تا روز پنجشنبه در بیشتر نقاط استان کاهش می‌یابد و این افت دما در ساعات ابتدایی روزهای سه‌شنبه تا پنجشنبه محسوس‌تر خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: کاهش دما به‌گونه‌ای خواهد بود که علاوه بر مناطق سردسیر، در برخی نواحی معتدل استان نیز دمای کمینه به زیر صفر درجه می‌رسد.