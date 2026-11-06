به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رجب‌زاده پس از پیروزی ۲ بر یک فجرسپاسی مقابل پرسپولیس در هفته دوازدهم لیگ برتر گفت: بازی خوبی انجام دادیم. به بازیکنان و هواداران تبریک می گویم. خیلی خوب بودیم و پرسپولیس به همین خاطر جز ارسال از جناحین و بازی مستقیم کاری نمی توانست انجام دهد. خوب بازی کردیم که پرسپولیس نتوانست موقعیت بسازد.

سرمربی فجرسپاسی شیراز درباره عملکرد داور مسابقه افزود: از داور فقط می خواهیم تحت تأثیر اسن حریف قرار نگیرد و عادلانه سوت بزند.

او درباره تغییر روند فنی این تیم با حضورش در راس کادرفنی فجرسپاسی گفت: هر اتفاقی که برای تیم می افتد لطف خداست. وظیفه ما تلاش است. یک مجموعه موفق هستیم. هرکس وظیفه خودش را انجام می دهد و من هم معجزه نکردم بلکه وظیفه‌ام را انجام دادم.

رجب‌زاده درباره حضور علیرضا بیرانوند در لیست نیم فصل دوم فجر تصریح کرد: سه گلر خیلی خوب داریم. من شیرینی این برد را به سرهنگ جعفری تقدیم می کنم که از بانیان این تیم هستند. به شاغلام پیروانی هم تقدیم می کنم و امیدوارم از ما بپذیرد.