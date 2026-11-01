هانیه رستمیان در جمع ۱۰ تیرانداز برتر جهان؛ فروغی در رده ۱۰۷ ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین رده‌بندی فدراسیون جهانی تیراندازی در ماه نوامبر منتشر شد و بر اساس آن هانیه رستمیان همچنان بهترین جایگاه را در میان تیراندازان ایران به خود اختصاص داده است.

رستمیان در ماده تپانچه ۱۰ متر زنان با قرار گرفتن در رتبه هفتم جهان در جمع ۱۰ نفر برتر این ماده قرار دارد. او در تپانچه ۲۵ متر زنان نیز رتبه هفدهم را به خود اختصاص داده است. جواد فروغی قهرمان المپیک توکیو نیز در ماده تپانچه در جایگاه صدوهفتم ایستاده است. همچنین در رشته تفنگ بادی شرمینه چهل‌امیرانی و امیرمحمد نکونام هر دو در رتبه پنجاه‌وچهارم رده‌بندی بخش زنان و مردان قرار گرفته‌اند.

جایگاه تیراندازان ایران در جدیدترین رنکینگ فدراسیون جهانی به شرح زیر است:

تفنگ ۱۰ متر زنان:

۵۴- شرمینه چهل امیرانی

۱۰۲- نجمه خدمتی

۱۲۲- فاطمه امینی

تفنگ ۱۰ متر مردان:

۵۴- امیر محمد نکونام

۶۵- محمد مهدی طهماسبی

۸۸- پوریا نوروزیان

۱۱۱- هادی غرباقی

تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت زنان:

۴۲- نجمه خدمتی

۱۰۸- فاطمه امینی

۱۱۵- شرمینه چهل امیرانی

تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت مردان:

۹۶- امیر محمد نکونام

۱۰۵- پوریا نوروزیان

تپانچه ۱۰ متر زنان:

۷- هانیه رستمیان

۵۹- سامیه یاسی

۸۲- زینب طوماری

۱۱۱- مینا قربانی

تپانچه ۱۰ متر مردان:

۲۹- وحید گل‌خندان

۱۰۷- جواد فروغی

۱۴۶- محمدرسول عفتی

تپانچه ۲۵ متر زنان:

۱۷- هانیه رستمیان

۱۰۵- زینب طوماری

تراپ زنان:

۸۲- مرضیه پرورش نیا

تراپ مردان:

۸۷- محمد بیرانوند

اسکیت مردان:

۱۰۵- امیر محمد دادگر